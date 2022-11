Grêmio x Brusque: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Gaúchos e catarinenses entram em campo nesta quinta-feira (3) apenas para cumprir tabela; veja como assistir na TV e na internet

Já garantindo na primeira divisão, o Grêmio recebe o rebaixado Brusque na noite desta quinta-feira (3), em Porto Alegre, às 20h (de Brasília), pela 38ª rodada da Série B do Brasileiro. O torcedor pode acompanhar ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

O Grêmio, vice-líder do campeonato com 62 pontos e já garantido na primeira divisão na próxima temporada, terá uma série de mudanças na equipe titular, já que o técnico Renato Gaúcho liberou alguns jogadores do duelo desta quinta.

Do outro lado, o Brusque, 18º colocado com 34 pontos, foi rebaixado e não poderá contar com Toty, Wallace e Matheus Trindade, todos suspensos.

Escalações:

Escalação do provável GRÊMIO: Adriel; Léo Gomes, Bruno Alves, Kannemann e Nicolas (Diogo Barbosa); Lucas Silva (Villasanti), Bitello e Gabriel Silva; Campaz, Guilherme e Janderson (Emerson).

Escalação do provável BRUSQUE: Jordan, Edílson, Alemão, Sandro, Airton, Felipe Manoel, Wagner Balotelli, Álvaro, Paulo Baya e Jailson.

Desfalques

Grêmio

Elkeson e Diego Souza estão no departamento médico, enquanto Geromel, Edilson, Thaciano e Brenno foram liberados do jogo..

Brusque

Toty, Matheus Trindade e Wallace estão suspensos.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 3 de novembro de 2022

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre - RS

•Arbitragem: Rodrigo Pereira de Lima (árbitro), Francisco Bezerra Junior e Karla de Santana (assistentes), Francisco Dias (quarto árbitro) e Adriano de Assis Miranda (VAR)