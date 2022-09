Quantos gols Cristiano Ronaldo tem na carreira?

Números comprovam que atacante ex-Real Madrid e Juventus, hoje de volta ao Man United, é um dos maiores artilheiros da história do futebol mundial

Falar de Cristiano Ronaldo é falar de gol. O astro português já acumulou algumas centenas de gols na carreira, seja por Portugal, Real Madrid, Manchester United, Juventus e agora, novamente, nos Red Devils.

Até agora foram 816 gols em 1134 partidas na carreira, marca que sem dúvida aumentará se levarmos em conta sua progressão goleadora. Abaixo, a GOAL destrincha todos esses números pra você. Confira!

Atualizado pela última vez em 27 de setembro de 2022 às 22h27 (de Brasília)



Quantos gols Cristiano Ronaldo soma em Ligas Nacionais?

Getty Images

Ao todo, 519 de seus gols foram feitos em ligas nacionais, entre Portugal, Inglaterra, Espanha e Itália. Na Premier League, pelo Manchester United são 102 gols em 232 jogos.

Pelo Real Madrid, são 311 gols em 292 partidas em La Liga. Já pelo Sporting, foram 25 jogos ao todo, com três gols marcados. E, na Juventus, foram 81 bolas na rede em 97 duelos do maior campeão do futebol italiano.

Quantos gols Cristiano Ronaldo tem na Champions League?

Na competição europeia, na qual é o maior artilheiro da história, marcou 140 gols em 183 jogos - sem incluir a fase preliminar, na qual marcou um gol em quatro jogos. Ou seja: 141 tentos no total. Pelo Real Madrid, foram 105 gols em 101 partidas. Já pelo United, conseguiu marcar 21 vezes em 58 partidas - isso sem incluir a fase preliminar.

Pela Juventus, ele marcou 14 gols em 23 compromissos, embora não tenha conseguido levar a equipe italiana a uma final europeia.

Agora na atual temporada 2022/23, CR7 não tem Champions League para jogar com o Manchester United. Na Europa League, foi um gol em duas partidas. Cristiano também jogou a segunda principal competição de clubes da Europa quando era ainda um jovem no Sporting. No total de Europa League, um gol em quatro partidas.

Quantos gols Cristiano Ronaldo soma em torneios de Copa?

Pelo Real Madrid, Cristiano fez 22 gols em 30 jogos da Copa do Rei. Pelo United, balançou a rede 13 vezes em 27 partidas da FA Cup. Na Inglaterra é disputada também a Copa da Liga Inglesa, na qual ele fez mais quatro gols em 12 partidas. No Community Shield, a 'supercopa' local, ele não soma nenhum gol em apenas um compromisso jogado.

Na Copa da Itália, CR7 foram quatro gols marcados, e na Supercopa da Itália, o luso decidiu: marcou o gol da vitória sobre o Milan, em 2018, e também no triunfo sobre o Napoli no 'tira-teima' da temporada 2021/21 (vitória por 2 a 0). Na Supercopa da Europa, CR7 marcou duas vezes também.

Nos tempos de Sporting, foi apenas uma participação na Supertaça de Portugal, com dois gols marcados. De volta à Espanha, no tira-teima entre os campeões da Liga e da Copa, foram sete jogos e quatro gols marcados.

Em Mundiais de Clubes, ele disputou oito jogos e fez sete gols (um pelo United e seis pelos merengues), se tornando o maior artilheiro da história do torneio, ao lado de Pelé.

Quantos gols Cristiano Ronaldo tem por Portugal?

Cristiano é o maior artilheiro da história da seleção portuguesa - e de qualquer seleção -, com 117 gols em 191 partidas. Os números o fizeram ultrapassar o lendário Ferenc Puskás, que jogou por Hungria e Espanha e o iraniano Ali Daei, que tem 109 gols. E foi representando sua nação e que o gajo chegou a incríveis 700 gols na carreira, com o tento marcado de pênalti no duelo contra a Ucrânia, pelas Eliminatórias da Euro 2020.

Em Copas do Mundo, são sete gols marcados por Cristiano em 17 partidas, tendo participado em todas as edições entre 2006 e 2018 (Alemanha '06, África '10, Brasil '14 e Rússia '18)

Em 2016, conquistou a Eurocopa e acabou com a fama de não jogar bem pela equipe nacional. Em todas as edições do torneio, Cristiano Ronaldo possui 14 gols marcados. Já pela Uefa Nations League, competição que também conquistou com Portugal, marcou cinco gols em sete partidas.

Com a seleção de Portugal, o atacante soma oito hat-tricks ao longo da carreira.

Maiores vítimas

Após nove temporadas no Real Madrid, nada mais natural que as maiores vítimas de Cristiano Ronaldo sejam clubes espanhóis. O time que mais vezes viu o português balançar as redes é o Sevilla, com 27 gols sofridos. Por coincidência, o Sevilla também é a maior vítima de Lionel Messi, mas com 37 gols sofridos.

Na sequência, vem justamente um dos maiores rivais merengues, o Atlético de Madrid, que viu CR7 balançar as redes 25 vezes em clássicos. Na terceira posição vem o Getafe, que passou raiva com o robozão 23 vezes. Para fechar o top-5 aparecem o Celta de Vigo e o Barcelona, ambos com 20 sofridos.

Sevilla: 27

27 Atlético de Madrid: 25

25 Getafe: 23

23 Celta de Vigo: 20

20 Barcelona: 20

Mais de um gol no mesmo jogo

Getty/Goal composite

Se Cristiano Ronaldo marcar apenas um gol em uma partida é bem capaz de sair insatisfeito de campo. Até por isso, não foram poucas as vezes em que ele balançou as redes mais de uma vez no mesmo jogo.

Até o momento, foram 145 dobletes e 60 hat-tricks. Mas o gajo não para por aí.

CR7 também já marcou quatro gols no mesmo jogo em oito oportunidades. Acha que acabou? Ainda não. Agora no United, ele chegou a marca de incríveis cinco tentos no mesmo jogo duas vezes, ambas pelo Real Madrid.

Doblete: 145

Hat-trick: 60

Poker: 8

Repoker: 2

