Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, da Arábia Saudita: o que se sabe sobre a transferência

Português ajudou a seleção nacional na classificação para as oitavas da Copa; recentemente, acabou ficando sem clube, após saída do Manchester United

Após ajudar na classificação portuguesa para as oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar deste ano e a saída do Manchester United envolta por polêmicas, o histórico camisa 7 Cristiano Ronaldo pode estar muito próximo de uma transferência para a Arábia Saudita.

Não só o destino parece surpreendente, como os valores que envolvem a mudança do jogador também podem atingir níveis altíssimos: segundo o jornal Marca, o atleta está perto de fechar acordo com o Al-Nassr, para ganhar cerca de R$ 1 bilhão por ano.

Além dos 200 milhões de euros anuais, ainda segundo o portal, o acordo por Cristiano Ronaldo envolve questões publicitárias e possíveis mudanças salariais, que podem alterar os valores. O tempo de contrato discutido é de duas temporadas e meia.

Nenhuma outra liga tem condições de oferecer tanto dinheiro quanto a Arábia Saudita, nem mesmo a MLS, competição norte-americana de futebol. A competição, inclusive, pode contar com Lionel Messi em breve, como confirmou o jornal The Times. O argentino tem contrato com o PSG até o fim desta temporada e pode estar de mudança para o Inter Miami, gerido pelo ex-jogador inglês David Beckham.

CR7 pode estar disputando seus últimos anos como jogador profissional, seja pela seleção portuguesa como também pelas partidas oficiais por clubes. Apesar da competição árabe ser de menor competitividade e expressão, a liga desta região está em crescimento e o craque pode ajudar a Arábia nesse sentido, com uma possível ida ao Al-Nassr após o término da Copa do Mundo de 2022.

Vale destacar que Cristiano Ronaldo teria a companhia de alguns nomes conhecidos, caso fosse ao Al-Nassr: os meio-campistas brasileiros Luiz Gustavo e Talisca, além do goleiro colombiano David Ospina e do zagueiro espanhol Álvaro González também fazem parte do elenco da equipe saudita.