Até quando Cristiano Ronaldo seguirá na seleção de Portugal?

O maior ídolo do futebol português ainda sonha em jogar uma Copa do Mundo, mesmo próximo dos 40 anos de idade

Cristiano Ronaldo superou Eusébio tanto no status de melhor jogador da história de Portugal quanto na artilharia geral do selecionado. Inclusive, não há jogador que tenha marcado, em todos os tempos, mais gols por um país do que ele. Mas aos 38 anos e agora fora dos grandes centros do futebol de clubes, não há dúvidas de que o atual atacante do Al Nassr, da Arábia Saudita, vive os seus últimos dias como jogador da equipe portuguesa. CR7, no entanto, discorda e muito deste diagnóstico. Inclusive, sonha em jogar a Copa do Mundo de 2026 mesmo ciente de que terá ultrapassado os 40 anos de idade na ocasião.

O contexto é importante. Não estamos falando de um Cristiano Ronaldo que ainda é o absoluto grande jogador de Portugal. Inclusive, o camisa 7 chegou a perder a titularidade da equipe lusa durante o Mundial realizado no Qatar em 2022. Tempos atrás, era algo que soaria como impossível de acontecer... mas aconteceu. E aconteceu logo depois de o mesmo ter acontecido no Manchester United, de onde o goleador saiu pela porta dos fundos.

A seleção portuguesa passa por um processo de renovação, conta com uma série de (bons) novos jogadores, uma esperança de novo artilheiro na figura de Gonçalo Ramos, e um novo treinador em Roberto Martínez. Em sua primeira convocação, o espanhol incluiu o nome de Cristiano Ronaldo para os jogos de Eliminatórias para a Eurocopa contra Liechtenstein e Luxemburgo. Disse que não olha para a idade e exaltou a importância de CR7 dentro da equipe.

Normal. Surpreendente seria um treinador não incluir o maior jogador da história de um país, estando este atleta ainda em atividade, logo em sua primeira lista de convocados. Mas até quando, realmente, Cristiano seguirá como jogador da seleção portuguesa? A resposta mais óbvia aponta para a vontade do treinador, é claro. Ciente de que a sua presença na equipe nacional será motivo de debate daqui pra frente, Cristiano Ronaldo garantiu ter sido convocado pelo que tem feito no futebol saudita: foram nove gols e duas assistências em 10 jogos oficiais. Mas o campeonato da Arábia Saudita é parâmetro?

"Sinto-me bem, por isso estou aqui. Se não estivesse bem, se o mister não achasse isso, eu não teria vindo. Agora na Arábia Saudita é uma etapa diferente, não vou dizer que é uma Premier League, porque estaria mentindo. Mas estou muito surpreendido positivamente, é uma liga muito competitiva", disse Cristiano em sua entrevista coletiva prévia ao duelo contra Lichtenstein. No duelo em si, CR7 brilhou com dois gols de bola parada: um de pênalti e outro de falta.

Getty

Se vai realizar o sonho de, aos 41 anos, jogar a Copa do Mundo de 2026 ou se conseguirá se manter até uma eventual Eurocopa em 2024 ainda não sabemos. A certeza é uma: CR7 precisará deixar para trás a postura irritadiça, vista no Qatar enquanto perdia sua titularidade pela primeira vez, para aceitar definitivamente um papel de mentor neste processo de renovação. Se fizer isso, e continuar marcando seus gols, é provável que siga até quando quiser na seleção portuguesa.