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Julian AlvarezGetty Images

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Golpe para o Barcelona: Atlético comunica a Álvarez que tem dois caminhos para a saída

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O jogador vai responder?

Parece que o futuro do argentino Julián Álvarez no Atlético de Madrid se aproxima de um ponto decisivo, à luz da tensão que surgiu entre o jogador e os adeptos do clube após as suas declarações recentes durante as competições do Campeonato do Mundo, que provocaram a ira de uma grande parte dos adeptos da equipa espanhola.

De acordo com o que noticiou o jornal "Mundo Deportivo", o Atlético de Madrid definiu apenas dois caminhos para Álvarez durante a atual janela de transferências, numa mensagem clara ao jogador sobre o seu futuro na equipa.

O primeiro caminho consiste na continuidade de Álvarez no Atlético de Madrid e no cumprimento do seu contrato, que se estende até 2030, com uma cláusula de rescisão gigantesca no valor de 490 milhões de euros. Nesse caso, o avançado argentino terá de trabalhar para recuperar a confiança dos adeptos do clube, que atualmente se sentem frustrados e dececionados com ele, por causa das declarações em que manifestou o desejo de sair.

Já o segundo caminho consiste em aceitar uma das propostas vindas de fora de Espanha, mais concretamente de Inglaterra ou França, sendo o Arsenal e o Paris Saint-Germain dos clubes mais capazes de suportar o custo da contratação do jogador.

Em contrapartida, segundo o jornal, o Atlético de Madrid fecha totalmente a porta a uma transferência de Álvarez para o Barcelona, uma vez que o clube não pretende vender o seu avançado argentino à equipa catalã sob nenhuma circunstância, mesmo que o clube catalão aumente a sua proposta financeira.

De acordo com o relatório, o Barcelona não parece disposto a ultrapassar a barreira dos 100 milhões de euros, enquanto o Atlético garante que Álvarez não está à venda por 100 milhões de euros nem sequer por 200 milhões de euros.

E, caso o ex-jogador do Manchester City seja obrigado a sair do Atlético, terá de aceitar a ideia de uma transferência para fora de Espanha, um cenário que não fazia parte dos seus planos inicialmente.

Parece que o Atlético de Madrid aposta na experiência do francês Antoine Griezmann, que deixou o clube rumo ao Barcelona antes de regressar mais tarde, e trabalhou em silêncio para recuperar o carinho dos adeptos até se tornar uma das maiores lendas da equipa.

A mensagem dirigida a Álvarez aponta que ele tem uma última oportunidade de reparar a relação com os adeptos do Atlético, através da permanência e da luta dentro de campo, ou da saída para fora de Espanha, enquanto a opção Barcelona parece ter saído completamente das contas do clube madrileno.

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