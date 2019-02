Goleiro deixa campo correndo ao saber que esposa entrou em trabalho de parto

O feito ocorreu em partida válida pela quarta rodada da Copa da Inglaterra

Na última terça-feira (05), uma situação incomum ocorreu na partida entre Newport County e Middlesbrough: o goleiro Joe Day, do Newport, precisou deixar o campo às pressas após ser avisado que a esposa estava em trabalho de parto.

@NewportCounty goalkeeper Joe Day's wife has been close to giving birth to twins for days.



Tonight, she went into labour during The Exiles' 2-0 win over @Boro.



At the FT whistle, Joe raced straight down the tunnel to be with his wife.



Good luck Joe and family!

Joe explicou que desligou o celular horas antes do jogo para se concentrar totalmente no duelo e que não tinha ideia de que sua esposa estava no hospital prestes a dá à luz as gêmeas. Mas após ser avisado sobre o ocorrido, o jogador pediu ao treinador que o tirasse do jogo pois precisava ir urgente ao hospital para acompanhar o nascimento das filhas.

O Newport venceu o duelo por 2 a 0, mas para o goleiro a vitória do time apenas complementou o dia inesquecível. Em uma rede social, o time publicou a foto das irmãs Sophia Grace e Emelia Lillie e comunicou que tanto a mãe quanto como as filhas estão saudáveis ​​e ansiosas para ver a próxima rodada da Copa da Inglaterra.