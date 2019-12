Red Bull Bragantino bate grandes e contrata jovem promessa equatoriana

Campeão da Série B fecha com o zagueiro Leonardo Realpe, que estava na mira de Athletico Paranaense e Flamengo

O , que a partir de 2020 vai se chamar oficialmente Red Bull Bragantino, acertou nesta semana a contratação do jovem zagueiro equatoriano Leonardo Realpe, do . A Goal apurou que o atual campeão da do Brasileirão levou a melhor na disputa com Paranaense e e pagou 1 milhão de dólares (R$ 4,1 milhões) pelo acordo.

Aos 18 anos, Realpe, que assinou contrato de cinco anos com o clube paulista, iniciou a carreira profissional em 2019, tendo feito um jogo na campanha vencedora do time equatoriano na Sul-Americana. Participou de outras seis partidas na liga nacional.

Leonardo Realpe é o segundo reforço do Red Bull Bragantino, que, vale lembrar, tem cerca de R$ 200 milhões para investir em contratações e infraestrutura. Antes, acertou a aquisição do promissor atacante Alerrando, de 19 anos, do .