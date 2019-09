Gol de bicicleta de Dániel Zsóri bate Messi e vence o Prêmio Puskas

Húngaro desbanca favoritos e fatura a premiação

E deu zebra no Prêmio Puskas! O desconhecido atacante Dániel Zsóri, de 18 anos, em seu primeiro jogo no Campeonato Húngaro, marcou nos acréscimos um belo gol de bicicleta para dar a vitória ao seu time, Debrecen, diante do Ferencváros. O jovem foi indicado ao Puskas e acabou juntando seu nome a uma galeria que inclui craques como Neymar, Ibra e CR7.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Com concorrentes ‘maiores’ no mundo do futebol como Lionel Messi e Juan Quintero, não era esperado que o atacante húngaro conseguisse vencer o prêmio. Mas deu zebra e Zsóri saiu com uma das maiores honras que um jogador pode ganhar.