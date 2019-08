Neymar cinco vezes, Wendell Lira, Matheus Cunha: todos brasileiros indicados ao Puskás

Com golaço na Bundesliga, Brasil volta a ter representante no Puskás depois de dois anos fora

Entregue desde 2009, o Prêmio Puskás é um dos mais aguardados pelos fãs durante a premiação dos melhores do mundo da FIFA. As polêmicas listas dos melhores gols do ano sempre causam discussão, seja por qual foi o mais bonito ou pela ausência de um golaço.

O teve indicados em quase todas as edições, com exceção das duas últimas. Mas em 2019 volta a ter um representante: Matheus Cunha, do RB Leipzig, em jogo contra o na . As edições de 2017 e 2018 foram as únicas que não tiveram a presença de brasileiros.

Em duas oportunidades, brasileiros levaram esse prêmio: Neymar, contra o em 2011, e Wendell Lira, contra o em 2015.

A lista dos indicados ao gol mais bonito conta com nomes como Neymar, que teve quatro indicações consecutivas, mas também com jogadores mais desconhecidos, como Camilo Sanvezzo, que concorreu em 2014 com um gol quando jogava pelo .

Confira abaixo todos os brasileiros indicados ao Puskás desde 2009:

Grafite - x de Munique (2009)

Nilmar - x (2009)

Da série golaços do #Inter!



O ano era um 2009, #Nilmar fez este golaço contra o Corinthians no Pacaembu.



🔥 🔥 🔥 pic.twitter.com/Q1BW0XPYyj — Inter Vídeos 🎥 (@Intervideos1) March 24, 2018

Neymar - x Santo André (2010)

Neymar x Santo André pic.twitter.com/6gzk2koBgd — Gols Marcantes (@GolsMarcantes) April 20, 2018

Neymar - Santos x Flamengo (2011) - Vencedor

Há sete anos, a Vila Belmiro era palco de mais um golaço na história do futebol mundial. Um orgulho que nem todos podem ter! #MemóriaSFC



O gol marcado por @NeymarJr conquistou o Prêmio Puskas de 2011. pic.twitter.com/XBNQhaguqJ — Santos Futebol Clube (@SantosFC) July 27, 2018

Neymar - Santos x Internacional (2012)

O Santos venceu o internacional por 3 á 1 na Libertadores em 2012.



Neymar fez os três gols, dois deles em jogadas individuais que arrancaram aplausos em pé dos torcedores na Vila Belmiro. pic.twitter.com/m61a0lI0h1 — Gênio, Neymar Jr. (@GenioNeymarjr) August 7, 2019

Neymar - Brasil x (2013)

📹| Brasil 3 x 0 Japão, de 2013. Neymar estava em um jejum de quase 10 jogos sem gols. pic.twitter.com/8uW22Bdxab — Portal Neymar Jr (@njrnewsbra) June 5, 2018

Camilo Sanvezzo - Vancouver Whitecaps x (2014)

En 06/10/2013 Camilo "Lobo" Sanvezzo anota el golo del año en y disputó el premio Puskas del FIFA, simplesmente un golazo del GENIO pic.twitter.com/WiOeOpZThC — Lucas Teixeira (@lucaseteixeira) October 6, 2017

Wendell Lira - Goianésia x Vila Nova-GO (2015) - Vencedor

Marlone - Corinthians x Cobresal-CHI (2016)

💚 ⚽️ 🎙 "GOOOO O O O LAÇOOO"



O gol de Marlone, candidato ao Puskás, remete a outra obra-prima: a narração, assinada pelo nosso eterno Deva. pic.twitter.com/f8IYE6Qrfm — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) December 5, 2016

Neymar - x Villareal (2016)

Matheus Cunha - x Bayer Leverkusen (2019)