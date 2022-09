Goiás 0 x 1 Botafogo: mudanças de Luís Castro se combinam e Alvinegro pula na tabela

A partida também ficou marcada por um lance inusitado envolvendo o lateral alvinegro e um drone

O Botafogo enfrentou o Goiás, na Serrinha, em um momento importante para definir como pode ser a reta final de sua temporada nesta 28ª rodada de Brasileirão: seguiria mais próximo da briga contra o rebaixamento ou passaria a disputar uma das vagas para a Libertadores? A vitória por 1 a 0, em um jogo bastante pegado e repleto de faltas, dá esperanças para os alvinegros. Com o resultado, o Glorioso sobe na tabela e passa a ocupar a nona posição (37 pontos), ultrapassando o próprio Esmeraldino (que segue com 37 e cai para 11º).

O único gol da partida foi marcado na parte final do segundo tempo e teve o dedo do técnico Luís Castro. A assistência foi de Jeffinho e o tento foi anotado em chute colocado de Del Piage, dois jogadores que saíram do banco de reservas durante o embate. O triunfo pelo placar mínimo também deixou o Botafogo como segundo melhor mandante do Brasileirão, atrás apenas do Palmeiras – próximo adversário dos alvinegros na tabela.

Em uma partida marcada por muitas faltas, um momento inusitado aconteceu no segundo tempo quando o lateral-esquerdo Marçal, do Botafogo, levou um cartão amarelo depois que jogou a bola na direção de um drone que sobrevoava o estádio. O lance ocorreu enquanto o encontro estava paralisado, mas o cartão amarelo tira Marçal da partida contra o Palmeiras.

Apresentando um desempenho consideravelmente melhor nos últimos jogos, quando pôde contar com reforços trazidos na segunda janela de transferências, agora falta ao Botafogo fazer, dentro de sua casa, uma campanha tão boa quanto vai fazendo longe de seus domínios. Na próxima segunda-feira (03), contra o Palmeiras, o desafio será gigante no Nilton Santos.