GOAL50 2022 Quem é melhor: Vinicius Jr. vs Son Heung-min?

Os atacantes de Brasil e Coreia do Sul estão entre os finalistas nessa edição do prêmio, mas quem superou o outro neste ano de 2022?

O prêmio GOAL 50 seleciona os melhores jogadores do mundo e, com a ajuda do seu voto, os compara entre si para vermos quem é o melhor.

Vinícius Júnior e Heung-min Son brilharam na atual Copa do Mundo, apesar da eliminação de suas respectivas seleções. Mas qual deles conseguirá o seu voto no GOAL 50?

Son pode ter visto o Brasil de Vini Júnior eliminar a sua Coreia do Sul, nas oitavas de final, mas contribuiu para um dos grandes momentos da Copa do Mundo com a jogada que terminou com a belíssima assistência para o gol de Hwang Hee-chan, contra Portugal, na vitória que levou os sul-coreanos para o mata-mata no Qatar.

A jogada contra os portugueses relembrou o golaço marcado em 2020, contra o Burnley, que garantiu a Son o prêmio Puskas daquele ano.

Getty Images

Vini também provou a sua grandeza. Principal driblador do futebol espanhol, o jovem do Real Madrid esbanja confiança e declarou em 2018 que seria campeão da Champions League num prazo de cinco anos. E já entregou a promessa antecipadamente, tendo marcado o gol que sacramentou o título europeu sobre o Liverpool em meados deste ano.

Ambos os jogadores não conseguiram o título da Copa do Mundo, mas será que conseguirão estar entre os primeiros no prêmio GOAL 50?

A votação está aberta do dia 15 de novembro a 18 de dezembro. É fácil assim, participe!

E lembre-se: a lista não é nossa: é sua.