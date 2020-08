Globo x Turner: como está a briga pelos direitos de transmissão do Brasileiro

"MP do Flamengo" abriu brechas para que o grupo norte-americano transmita jogos de times que tem contrato com a emissora carioca, que vai à Justiça

O Campeonato Brasileiro de 2020 está prestes à começar, com os primeiros jogos já neste sábado, 8 de agosto. Porém, há uma briga na Justiça entre o Grupo Globo e a Turner pelo direito de transmissão de diversas partidas.

Quer ver futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

A emissora carioca entrou com uma ação judicial para impedir que a Turner transmita os jogos dos clube cujos direitos de arena pertecem à Globo, entendendo que a Medida Provisória 984 não pode retroagir e alterar contratos já estabelecidos antes de sua assinatura.

Mais times

A "MP do ", assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em junho, mudou a forma como diversos times e grupos de comunicação entendem os direitos de transmissão das partidas no Brasil. Segundo o documento, tais direitos agora pertencem ao clube mandante.

Com isso, a Turner entende que pode transmitir todas as partidas dos mandantes que têm contrato com o grupo. São eles: , , , , , , Ceará e .

A Globo, por sua vez, entende que nos contratos que firmou com as outras equipes, a emissora adquiriu a exclusividade dos direitos da transmissão das partidas delas no Brasileirão. Assim, a Globo entende que os contratos devem ser respeitados.

Enquanto a Turner dá sinais de que irá transmitir os jogos dos clubes que não tem contrato com a emissora, a Globo anunciou que não fará o mesmo com os clubes que ela não firmou acordo.

"Como já explicitado em notificação anterior, a Globo respeitará os contratos firmados por terceiros e não exibirá jogos na TV por assinatura em que os clubes que assinaram com a Turner sejam visitantes, ainda que os mandantes tenham cedido seus direitos à Globo para a mesma plataforma", reiterou a emissora carioca em nota.

Na tabela do Campeonato Brasileiro divulgada pela CBF, a Turner confirmou a transmissão das partidas de todos os jogos dos mandantes que têm contratos com o grupo. Porém, às vésperas do início da competição, o grupo norte-americano já não dá a certeza de que irá realizar tais transmissões nas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro.

Nem mesmo os possíveis profissionais envolvidos nas transmissões dos jogos sabem se irão trabalhar. Como informou o Uol, não há confirmação nem interna se os jogos serão transmitidos ou não pela emissora. Os profissionais estão de "sobreaviso", podendo ser acionado para as partidas.

Confira com qual emissora os clubes têm contratos

Grupo Globo - TV aberta

, , , Bahia, , Ceará, , Coritiba, Flamengo, , Fortaleza, , , Internacional, Palmeiras, Santos, , Sport e .

Grupo Globo (SporTV) - TV fechada

Atlético-GO, Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Goiás, Grêmio, São Paulo, Sport e Vasco.

Turner - TV fechada

Athletico-PR, Bahia, Ceará, Coritiba, Fortaleza, Inter, Palmeiras e Santos.

Grupo Globo (Premiere) - Pay-per-view

Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Coritiba, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo, Sport e Vasco.

Mais artigos abaixo

O Red Bull não firmou contrato com nenhuma emissora para a transmissão de seus jogos em plataforma alguma.

Diante deste cenário, diversos jogos devem ficar sem transmissão alguma. Até a 10ª rodada, este número pode chegar à 15 jogos "no escuro".