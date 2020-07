A Turner vai passar o Brasileirão 2020 em qual canal?

O grupo tem direito a televisionar as partidas de oito clubes da Série A

A divulgação da tabela detalhada do Campeonato Brasileira pela CBF acabou gerando mais dúvidas do que esclarecimentos, ainda mais no momento incerto que o futebol nacional vive em relação às transmissões das partidas.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Desde 2019, para competir com a Rede Globo, grande detentora dos direitos de transmissão do futebol brasileiro, o grupo norte-americano Turner tem fechado contratos com algumas equipes da série A para poder televisionar as partidas. , , , , , , Ceará e são as equipes da elite nacional que tem vínculo de cessão de direitos com a Turner.

Mais times

Quando assinado, o contrato previa que partidas a serem transmitidas pelo grupo só poderiam ser aquelas em que os dois envolvidos tivessem contrato, porém, com a Medida Provisória 984, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), isso mudou.

Agora, quando um dos oito clubes com vínculo estabelecido com a Turner for mandante do jogo, não importando o adversário, a partida poderá ser televisionada pelo grupo. Desta forma, o montante de jogos que podem ser transmitidos sobe para 152 em 2020, e agora os clubes entendem que podem pedir quantias maiores no contrato.

A TURNER VAI PASSAR O BRASILEIRÃO 2020 EM QUAL CANAL?

Todas as partidas da Turner do Campeonato Brasileiro serão transmitidas pelo canal por assinatura TNT.

Além da TNT, o grupo tem outros canais no em que passa esporte, o Space, por exemplo, televisiona algumas partidas da Liga dos Campeões, além das páginas do Facebook do Esporte Interativo e EI Plus (canais de televisão extintos).

EMBATE COM A REDE GLOBO

A Rede Globo não vai facilitar para a Turner. A emissora entende que o contrato que tem com algumas equipes prevê exclusividade para televisionar os jogos em TV fechada, pela SporTV, assim, a TNT não poderia transmitir os jogos em que estes clubes estivessem envolvidos.

Mais artigos abaixo

Uma notificação já foi enviada pela Globo à Turner, que optou por ignorar e seguir com a programação que entende ter direito depois da MP.

A Globo já informou que vai recorrer às medidas legais no caso, assim como fez no , quando rescindiu os contratos por violação na cláusula de exclusividade.