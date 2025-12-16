+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport
Peter McVitie

Saúl Ñíguez faz comparação entre Flamengo e Real Madrid e provoca gigante espanhol: "Não tem torcida"

Ídolo do Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez causou polêmica ao comparar o Real Madrid com o Flamengo. O meio-campista afirmou que os rivais merengues “não têm torcedores” quando colocados ao lado do clube carioca. Hoje no Flamengo, Saúl é comandado por Filipe Luís, ex-companheiro de Atlético, e não poupou críticas ao clima do Santiago Bernabéu. Para ele, a atmosfera no estádio do Real fica muito abaixo da paixão vista nas arquibancadas brasileiras. A declaração veio às vésperas do confronto contra o Paris Saint-Germain, e reforça o impacto que a torcida rubro-negra causou no espanhol desde sua chegada ao futebol sul-americano.

  • Bernabéu carece de paixão

    Ídolo do Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez reacendeu a rivalidade com o Real Madrid — agora do outro lado do Atlântico. Atualmente no Flamengo, o meio-campista comparou a torcida do clube espanhol com a dos rubro-negros e não poupou críticas ao clima do Santiago Bernabéu.

    Aos 31 anos, Saúl se mudou para o Rio de Janeiro para trabalhar novamente com Filipe Luís, ex-companheiro de Atlético e hoje seu treinador. Em entrevistas recentes, o espanhol exaltou a paixão da torcida do Flamengo e disse que ela supera, e muito, o ambiente vivido pelo Real Madrid, atual campeão europeu.

    Com mais de 400 jogos pelo Atlético, Saúl vive agora a expectativa de uma decisão importante contra o Paris Saint-Germain, mas aproveitou o momento para cutucar o rival histórico.

  • Deportivo Alaves v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    “Você não sente nada” no Real Madrid

    Em entrevista ao jornal espanhol AS, Saúl foi direto ao comparar os clubes. Para ele, o Real Madrid é globalmente famoso, mas não tem a conexão emocional com seus torcedores que existe no futebol sul-americano.

    “É mais do que Madrid. Na verdade, o Madrid não tem torcedores. É um clube famoso pelo que ganhou, conhecido no mundo todo, e por isso tem seguidores. Mas você vai ao estádio e não sente nada”, afirmou.

    Segundo o jogador, a diferença fica clara quando se compara o Bernabéu ao Maracanã. Saúl destacou que o estádio do Flamengo está sempre cheio e que a torcida acompanha o time em qualquer lugar.

    “Você vai ao Maracanã e está sempre lotado. Fora de casa, o estádio também enche de flamenguistas. Jogamos contra o Sport Recife e tivemos que ir para outro estádio porque não cabia todo mundo — isso depois de um voo de três horas e meia”, contou.

    Ele também citou jogos fora do Brasil, como em Lima, para reforçar o tamanho da torcida rubro-negra: “Vai a Lima e nossos torcedores ocupam tudo. Aí você entende o que é uma torcida grande”.

  • Reencontro com Luis Enrique se aproxima

    As declarações surgem às vésperas da final da Copa Intercontinental, que colocará o Flamengo frente a frente com o PSG. O duelo também marca o reencontro de Saúl com Luis Enrique, treinador que o convocou várias vezes para a seleção espanhola.

    O meio-campista elogiou o trabalho do técnico no clube francês e reconheceu a dificuldade do confronto.

    “Trabalhei com ele na seleção. Ele tem muita personalidade e passa isso para o time. São jogadores jovens, mas experientes, sabem se adaptar. Desde que ele chegou ao PSG, o time tem muitas soluções. Vai ser muito difícil”, avaliou.

  • Flamengo v Ceara - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Em busca de fazer história

    A parceria com Filipe Luís tem sido apontada por Saúl como um dos motores do bom momento do Flamengo. Os dois dividiram vestiário no Atlético, conquistaram La Liga e disputaram finais da Champions league juntos. Agora, querem escrever um novo capítulo no Brasil.

    “Filipe sempre fala que somos um time preparado para fazer história. Essa é a frase dele”, revelou. “No começo, parece algo distante, mas a gente começa a acreditar. A final contra o PSG é muito difícil, mas temos esperança. Jogamos por mais de 42 milhões de torcedores do Flamengo”.

