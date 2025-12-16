Saúl Ñíguez faz comparação entre Flamengo e Real Madrid e provoca gigante espanhol: "Não tem torcida"

Em entrevista ao jornal espanhol AS, Saúl foi direto ao comparar os clubes. Para ele, o Real Madrid é globalmente famoso, mas não tem a conexão emocional com seus torcedores que existe no futebol sul-americano.

“É mais do que Madrid. Na verdade, o Madrid não tem torcedores. É um clube famoso pelo que ganhou, conhecido no mundo todo, e por isso tem seguidores. Mas você vai ao estádio e não sente nada”, afirmou.

Segundo o jogador, a diferença fica clara quando se compara o Bernabéu ao Maracanã. Saúl destacou que o estádio do Flamengo está sempre cheio e que a torcida acompanha o time em qualquer lugar.

“Você vai ao Maracanã e está sempre lotado. Fora de casa, o estádio também enche de flamenguistas. Jogamos contra o Sport Recife e tivemos que ir para outro estádio porque não cabia todo mundo — isso depois de um voo de três horas e meia”, contou.

Ele também citou jogos fora do Brasil, como em Lima, para reforçar o tamanho da torcida rubro-negra: “Vai a Lima e nossos torcedores ocupam tudo. Aí você entende o que é uma torcida grande”.