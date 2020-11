Agente de Coutinho descarta transferência para Juventus

Imprensa italiana diz que o Barcelona pretende vender o brasileiro na próxima janela

Após a imprensa italiana noticiar que o Barcelona pretende negociar Coutinho na próxima janela de transferências e apontar a como um possível destino, o agente do brasileiro, Kia Joorabchian, jogou água fria nos rumores sobre a saída do jogador do Camp Nou.

"Não ouvi nada e não temos planos de sair do Barça e, sim, o Coutinho pode contribuir para uma temporada de sucesso", disse, em entrevista ao Mundo Deportivo.

A notícia detalha como e Juventus têm um bom relacionamento, como ficou demonstrado durante a última janela, quando os dois clubes concordaram com a transferência de Pjanic para o Camp Nou, e Arthur Melo para Turim.

Coutinho é um dos jogadores que tem nome no mercado de transferências. O brasileiro tem lutado para impressionar durante sua permanência no Camp Nou, após ser emprestado ao de Munique na temporada passada.

Após lesão, o O Barcelona espera que Coutinho possa replicar sua forma no início da temporada e ajudar a reverter seu fraco começo na Liga. Até a reabertura da janela de transferência, o Barça ainda tem nove jogos pela frente.