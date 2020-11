Barcelona teria oferecido Coutinho à Juventus, diz imprensa italiana

Clube catalão deseja vender o brasileiro na próxima janela de transferências

Parece que o nome de Philippe Coutinho será novamente bastante especulado na próxima janela de transferências. De acordo com o portal 'Calciomercato', o pretende vender o brasileiro em janeiro para aliviar um pouco as contas, e já busca um clube interessado no talento do jogador.

Ainda segundo a publicação, apesar do Barcelona ter entrado em contato com a para oferecer Coutinho, o clube italiano não pretende ter altos custos no mercado, enquanto o técnico Andrea Pirlo, e o diretor técnico, Paratici, atualmente confiam em Dejan Kulusevski.

Vale lembrar que Ronald Koeman, assim que desembarcou no Barcelona, ​​impediu a saída do brasileiro na última janela, enquanto o clube catalão chegou a um acordo com a Velha Senhora por Arthur - Pjanic.

Atualmente, Coutinho se recupera de uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda, e o seu retorno vai depender de como a recuperação vai evoluir.