Barcelona confirma lesão de Coutinho no clássico; quais jogos o brasileiro vai perder?

Meia-atacante machucou o bíceps femoral da coxa esquerda e preocupa Barcelona e seleção brasileira

O tem mais uma má notícia após a derrota por 3 a 1 no clássico contra o : Philippe Coutinho teve uma lesão confirmada pelo clube neste domingo (25) e virou desfalque para o técnico Ronald Koeman

De acordo com comunicado dos catalães, o brasileiro fez exames que diagnosticaram um problema no bíceps femoral da coxa esquerda, e o seu retorno vai depender de como a recuperação vai evoluir

❗️ Última hora!



Exames realizados nesta manhã detectaram um lesão no bíceps femoral da coxa esquerda de @Phil_Coutinho . Sua evolução marcará a disponibilidade para os próximos jogos. pic.twitter.com/otpDFjdYqO — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) October 25, 2020

Já é certo, porém, que Coutinho não vai estar à disposição no duelo desta quarta-feira, contra a , em Turim, pela segunda rodada da fase de grupos da . Uma nova dor de cabeça para Koeman, que também não contará com Piqué na partida (o zagueiro foi expulso na estreia contra o Ferencvárosi, da Hungria).

Além disso, segundo o jornal catalão Mundo Deportivo, também já é possível descartar o brasileiro da partida do próximo sábado, contra o , fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

Desta maneira, num cenário otimista, o meia-atacante estaria novamente à disposição na primeira semana de novembro, quando o Barça recebe o , no dia 4, pela Champions, e o Betis, no dia 7, por .

Além do Barça, a lesão de Coutinho também preocupa a seleção brasileira, uma vez que ele é um dos 23 convocados do técnico Tite para os duelos contra , no dia 13 de novembro, e , no dia 17, pelas Eliminatórias para a de 2022.

O problema físico interrompe uma boa sequência do brasileiro, que voltou a ter espaço no Barça após quase ser negociado e atuou nos seis compromissos oficiais do time na temporada 2020/2021, cinco deles como titular, tendo anotado dois gols até o momento.