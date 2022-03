Gerrard quer Coutinho contratado pelo Aston Villa em definitivo

Extremamente impressionado com o impacto do brasileiro Philippe Coutinho no elenco inglês do Aston Villa, Steven Gerrard, ex-jogador e atual técnico dos Villans, afirmou que quer transferência permanente do meia para o clube, devido a grande mudança da equipe com auxílio do camisa 23.

Após quatro anos desde que saiu do Liverpool, Coutinho adicionou a sua carreira a passagem pelo Barcelona, que começou boa mas acabou em decadência, até o momento em que fez apenas 14 jogos e três gols na temporada 2020/21 pelo clube catalão, além de 16 partidas e dois únicos tentos na de 2021/22.

Pelo Aston Villa, em apenas sete duelos disputados, o brasileiros fez três gols e deu três assistências, além de ótimas atuações em seus confrontos, o que impressionou ao treinador Gerrard, além da torcida, que o abraçou rapidamente.

"Ele (Coutinho) chegou ao estágio em que precisava de uma mudança de cenário e um filme diferente", disse Gerrard, sobre o mau momento que vivia Coutinho em seus últimos dias no Barça.

"Queremos ser esse filme para ele, porque se queremos chegar onde queremos, precisamos construí-lo em torno de talentos como Phil, porque no seu melhor, ele é um jogador de alto nível."

"Todas as boas equipes têm armadores com as quais os adversários estão realmente preocupados antes de uma bola ser chutada. Phil tem esse status e está dando confiança aos seus companheiros de equipe."

"Nossos atacantes Ollie Watkins e Danny Ings o querem ao lado deles porque ele entrega na grande área. Eu não controlo taxas de transferência ou salários. Tudo o que posso fazer é dar minha opinião ao (diretor esportivo) Johan Lange, (diretor executivo) Christian Purslow e aos proprietários. Eles estão assistindo aos jogos e tomarão a decisão final. Phil mostrou do que é capaz até agora", finalizou o treinador.