O Barcelona escalou Gavi de maneira irregular? Clube pode ser punido no tapetão?

Argumento de quem acusa o clube catalão é de que Gavi foi escalado de maneira irregular

Neste sábado (1), o Barcelona venceu o Elche por 4 a 0 e garantiu 12 pontos de distância na liderança de La Liga. Para além da vitória, um outro caso está dando o que falar na Espanha: uma possível escalação irregular de Gavi.

O contrato profissional do meio-campista de 18 anos tinha sido suspenso por conta de irregularidade no prazo de inscrição. Dessa forma, ele voltou a ter seu número antigo e o vínculo empregatício com o Barça válido agora é o das categorias de base.

Com o contrato cancelado, o Elche já estuda a possibilidade de ir à justiça para pedir punição ao clube catalão, é o que informa a Cadena Cope.

Isso porque o artigo 141 da RFEF estipula que um jogador que teve sua licença cancelada não pode voltar a atuar pela mesma equipe na mesma temporada.

No entanto, como esclareceu o programa, "de LaLiga indicaram que a medida cautelar do Merantil obtida pelo Barcelona está acima dos regulamentos federativos, mas se houver algum clube que tome a iniciativa de impugná-lo, terá que decidir no Comitê da Real Federação Espanhola de Futebol".