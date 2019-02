Ganso chega ao Rio neste domingo

Meia do Fluminense chega com contrato de cinco anos e será apresentado na próxima terça-feira (5)

Anunciado na última semana como novo reforço do Fluminense, Paulo Henrique Ganso irá desembarcar no Rio de Janeiro na noite deste domingo (3), no aeroporto Santos Dumont.

Após rescindir contrato com o Sevilla, o meia assinou em definitivo com o Tricolor por cinco anos.