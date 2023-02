Galoppo, do São Paulo: "gosto da pressão"

O atacante argentino, um dos destaques deste início de temporada, concedeu entrevista exclusiva ao programa Bola da Vez

Giuliano Galoppo chegou ao São Paulo em 2022, mas é agora em 2023 que vai deslanchando como um dos destaques da equipe comandada por Rogério Ceni. Aos 23 anos, o atacante, um dos artilheiros do Campeonato Paulista, explicou como é conviver com a pressão de vestir a camisa de um dos clubes mais vitoriosos do Brasil. E a boa notícia para a torcida tricolor, além dos gols, é que o argentino garante sentir-se à vontade mesmo em meio a períodos de intensa pressão.

“Foi um passo importante na minha carreira, porque eu jogava no Banfield, então sair de lá e vir para um gigante como o São Paulo, foi importante. Eu gosto da pressão em cima de mim, acho que isso serve para melhorar. Eu sempre trabalhei e estive confiante. Dizem que o trabalho sempre pega, então eu continuei trabalhando, e agora veio a recompensa. Não penso muito na expectativa em cima de mim, porque se fico pensando nisso, eu não jogo”, afirmou em entrevista para o programa Bola da Vez, que será exibida às 23h (de Brasília) deste sábado (25) na ESPN e no Star +.

ESPN/Divulgação

Em oito jogos no Campeonato Paulista de 2023, Galoppo já marcou oito gols e ainda contribuiu com duas assistências. Ou seja, vem tendo média decisiva praticamente a cada partida disputada com a camisa tricolor, o que ajuda a explicar o interesse que vem recebendo de clubes do exterior. A esperança para os torcedores, e Rogério Ceni, é de continuar assim ao longo de toda a temporada.