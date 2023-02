São Paulo veta saída de Galoppo após sondagens da MLS

Tricolor paulista não pretende negociar o meio-campista, comprado por US$ 4,5 milhões em julho do ano passado

O São Paulo vetou a saída de Giuliano Galoppo para o futebol da MLS (Major League Soccer) no mercado da bola. O Tricolor paulista recebeu ao menos duas sondagens para a venda do argentino de 23 anos vindas dos Estados Unidos, mas descartou liberá-lo, como soube a GOAL.

Os nomes dos interessados em contar com o meio-campista são mantidos em sigilo — mesmo que as negociações para a saída do atleta não tenham avançado na janela de transferências.

Não há interesse do clube em negociar o meio-campista, especialmente pela boa fase vivida no Paulistão. Artilheiro do torneio, ele é um dos pilares do time de Rogério Ceni. A liberação para o exterior demandaria um investimento elevado por parte do interessado. O São Paulo não coloca um preço para liberá-lo e aguarda propostas.

A informação sobre o interesse de clubes da Major League Soccer em Galoppo foi inicialmente divulgada pelo Uol Esporte e confirmada pela reportagem da GOAL com duas fonte distintas — uma ligada ao Morumbi e outra próxima do jogador.

O São Paulo desembolsou US$ 4,5 milhões (R$ 23,24 milhões na cotação atual) pela contratação de Giuliano Galoppo, que defendia as cores do Banfield, clube em que foi revelado.

O meio-campista de 23 anos assinou contrato no Morumbi até 30 de junho de 2027. Ele chegou ao clube com aporte financeiro de um parceiro. A diretoria não precisou pagar pela contratação do atleta.

Galoppo tem se destacado neste início de temporada pelo São Paulo. Ele disputou oito jogos pelo time, somando 430 minutos em campo. No período, marcou sete gols marcados e duas assistências.