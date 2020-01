Gabriel Verón: de quase vaqueiro a esperança de Palmeiras e Brasil

O jovem potiguar, craque do Mundial sub-17, terá um 2020 para se provar diante de toda a expectativa que o cerca

Pense num atacante que joga pelos lados do campo, esbanja confiança para tentar abrir as defesas adversárias com dribles ou passes decisivos e que ainda tem bom poder de finalização. Provavelmente você não pensou em Gabriel Verón, jogador de 17 anos do Palmeiras.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis

Mas isso é porque o jovem potiguar ainda dá os seus primeiros passos no futebol profissional: se cumprir com o seu potencial, é provável que futuramente o nome dele esteja na ponta das línguas dos fãs de futebol pelo mundo.

“É um menino de muito talento. Procurei saber dele. Quando vi ele com a 7 fazendo aquelas jogadas… Vi um gol dele que ele saiu arrancando do meio de campo e com uma qualidade, uma frieza para tirar do goleiro...”, disse para o Correio o ex-atacante Bebeto, tetracampeão mundial em 1994 pela seleção brasileira e que ficou de queixo caído com o futebol de Verón.

Bebeto ficou impressionado com o talento de Gabriel durante a campanha da seleção brasileira no Mundial sub-17, realizado no em 2019. No caminho até a conquista, o atacante foi decisivo e já mostrou sentir-se muito bem com a camisa canarinho: fez três gols, deu duas assistências na competição e também foi decisivo na final vencida por 2 a 1 contra o .

Some a este desempenho o fato de ter sido quem mais criou chances de gol com a bola em movimento (18) e quem mais completou dribles (22): quando foi escolhido craque do Mundial sub-17, não houve surpresa.

Mas a pressão agora aumentou exatamente por causa da expectativa sobre o prodígio, que apesar de brasileiro tem o nome em homenagem a um grande craque do futebol argentino: Juan Sebastián Verón, ex-jogador com passagens por sua seleção e por grandes clubes do mundo.

“Seguramente você terá ainda mais êxitos no futuro”, disse o Verón argentino em vídeo enviado diretamente a Gabriel e divulgado nas redes sociais do . “É um ídolo para mim (...) vou continuar honrando nosso nome dentro de campo”, retrucou o jovem brasileiro, que apesar de não ter visto La Brujita em ação diz que sempre buscou os lances do meia argentino em vídeos do YouTube.

O “Verón” no nome de Gabriel não foi uma escolha de seu pai ou sua mãe. Foi ideia de um grande amigo da família, que não conseguiu ter um filho homem. Foi assim que Carlos Alexandre Junior passou a ser Gabriel Verón. Mesmo que não soubesse quem era o craque homenageado, Gracielly Silva apoiou a ideia. E seguiria para sempre apoiando o filho.

Se dependesse da vontade de Carlos Alexandre, o pai, Gabriel Verón seguiria a sua profissão. Foi por isso que desde cedo o garoto cavalgava com o pai no calor de Assú, no interior do Rio Grande do Norte. O futuro como vaqueiro só não foi concretizado porque sua mãe não deixou de lhe apoiar no sonho de ser jogador de futebol.

Os primeiros chutes mais sérios aconteceram no potiguar e, depois, viria a primeira grande mudança de sua vida: o time sub-15 do Palmeiras.

Vestido de verde, Gabriel Verón fez valer a esperança de sua família e vem criando novas expectativas para a torcida palmeirense.

Mesmo aos 15 anos, foi um dos grandes destaques do título mundial de clubes sub-17 em 2018 e repetiu o feito em 2019. Tamanho desempenho não poderia passar batido mesmo em um clube como o Palmeiras, que mal utilizou os jogadores de sua base ao longo da última temporada.

Acostumado desde cedo a jogar com atletas mais velhos, Verón não sentiu o peso da camisa alviverde. Primeiro jogador nascido no século 21 a defender o Palmeiras em uma partida de Campeonato Brasileiro, o atacante disputou três jogos no total: foram 70 minutos, dois gols e uma assistência.

Nenhum jogador fez mais tendo o mesmo limite de tempo que a revelação alviverde.

“É um menino que tem muita qualidade, então cabe a nós, gradativamente, lançar ele no Palmeiras, colocá-lo para jogar. De fato ele vai dar muitas alegrias para a torcida”, disse Andrey Lopes, que treinou interinamente o clube paulista nas últimas rodadas do Brasileirão 2019.

Fã de Gabriel Jesus, Verón começa 2020 cheio de expectativas e com a esperança de seguir o exemplo do xará: ter sucesso no Palmeiras para depois repetir a dose na Europa. E se depender de seu talento, não vai faltar clube interessado.