Bebeto: “Acredito que seremos campeões em cima do Liverpool”

Em entrevista exclusiva, o ídolo do Fla falou sobre suas expectativas para o Mundial, a gestão do clube, a idolatria da torcida, e muito mais!

Com 153 gols com a camisa do , Bebeto é um dos ídolos que compõe o rol de imortais do clube. Agora, 30 anos depois de ter terminado sua primeira passagem pela equipe, ele é mais um integrante da Nação, incentivando o Fla a conquistar o bicampeonato do mundo. Assim, a Goal conseguiu realizar uma entrevista exclusiva com o craque no evento PES Legends, quando Bebeto foi anunciado como mais uma das lendas do game, além de ter sido apresentado pelo seu “irmão” Allejo.

A um dia da estreia do Fla no Mundial de Clubes, o foco de Bebeto está em uma possível final: o provável duelo diante do Liverpool já mexe com o psicológico de todo flamenguista. Botar os ingleses na roda por uma segunda vez seria mais um nobre capítulo da rica história do Flamengo.

Bebeto, por sua vez, acredita na vitória: “Com certeza será muito difícil, mas estamos em busca do bicampeonato. No futebol tudo é possível, e eu acredito que seremos campeões. 1 a 0 para mim está ótimo, já, eu só quero é ganhar!”

Mesmo se o Fla tropeçar contra o ou até contra o Al-Hilal, o grupo de 2019 já está na galeria dos grandes times da história do Flamengo. E quem fala isso não sou eu, mas o próprio Bebeto, alguém que tem propriedade para falar de idolatria.

Segundo o artilheiro: “O Flamengo deste ano entrou pra história, não tem o que falar. Se é maior ou melhor que 81, 87, eu não sei dizer. Mas é um grande grupo, um grande treinador, encaixou tudo, foi muito legal. Bruno Henrique, Ribeiro, Gabigol...já são ídolos.”

Bebeto, então, resolveu voltar um pouco ao passado e falar sobre toda a caminhada que a equipe teve que trilhar para chegar ao sucesso de hoje. Afinal, a torcida do Fla teve que se contentar em ver times pouco inspirados por muito tempo, enquanto a administração do clube “arrumava a casinha”, pagando dívidas, investindo em categorias de base e saneando as finanças da equipe. Hoje, o Flamengo colhe os frutos.

De acordo com Bebeto: “O mais importante de tudo foi a gestão, principalmente na época do Bandeira, que foi muito injustiçado. A gestão dele sanou as dívidas, colocou o Flamengo em ordem, e o resultado tá aí. Não tem jeito. A diretoria que entrou agora vai continuar assim, tenho certeza, mas tudo começou com o Bandeira.”

Se o Flamengo de 2019 foi o melhor time brasileiro do século, é questão para argumentação. No entanto, certos números não mentem: o Fla deste ano teve a melhor campanha da história dos pontos corridos no Brasileirão, com quase 79% de aproveitamento na competição, estraçalhando o antigo recorde, do de 2003, que tinha 72%. Além disso, o Flamengo se tornou o primeiro clube a conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro no mesmo ano desde o de Pelé.

Desta maneira, é óbvio que outros clubes começarão a tentar aplicar o “modelo Flamengo” em suas gestões. De prontidão, já podemos ver a proliferação dos treinadores estrangeiros no país: Internacional, Santos, Palmeiras, -PR, e são alguns dos times que já sondaram ou cobiçaram gringos nesta janela, por exemplo.

Bebeto, no entanto, não ficou com ciúmes, como ele revelou para a Goal: “Quando um clube do tamanho do Flamengo ganha, todo mundo fica procurando copiar o que foi feito, e as coisas certas, temos que copiar mesmo. Depois de 2019, outros clubes com certeza vão se estruturar, se preparar melhor, como Flamengo se preparou.

O Flamengo estreia no 2019 nesta próxima terça-feira às 14h30 (horário de Brasília), contra o Al-Hilal, e está prestes a terminar um ano dos sonhos, uma temporada que demonstrou o patamar que um grande clube brasileiro pode alcançar, caso ele dê os passos certos para procurar se estruturar. Resta saber se outras equipes vão conseguir seguir a cartilha de maneira correta para se emancipar. O futebol brasileiro agradece.