Quantos gols Gabriel Jesus tem na carreira?

Veja quantos gols o atacante marcou na carreira, até agora, por Manchester City, Palmeiras e Brasil

Contratado pelo na temporada 2016/17, Gabriel Jesus está próximo de marcar o seu centésimo gol na carreira entre os profissionais. Após passar por um jejum na seleção brasileira e má fase no clube inglês, o jogador reencontrou o caminho do gol um pouco antes do início da .

Seja como titular ou entrando durante as partidas do Manchester City e da seleção, o atacante registra 89 gols marcados. Desta forma, a Goal mostra para o leitor como os tentos estão divididos até o momento.

GOLS NA PREMIER LEAGUE E BRASILEIRO

No Campeonato Inglês, Gabriel Jesus já marcou 27 gols em 68 partidas, enquanto com a camisa do , o jogador balançou as redes 16 vezes em 47 partidas do .

No , ele marcou cinco vezes em 20 partidas.

GOLS NA CHAMPIONS LEAGUE

Ao todo, o brasileiro já participou de 15 jogos e marcou oito gols na com a camisa do Manchester City.

EM TORNEIOS DE COPA

Na Inglesa, o jogador marcou cinco tentos em nove jogos disputados, enquanto na Copa da , foram cinco gols em sete partidas

Na Libertadores, com a camisa do Palmeiras, o craque participou de cinco jogos e registrou quatro bolas na rede.

Já na Copa do , fez 11 jogos e marcou três gols.

NA SELEÇÃO BRASILEIRA

Apesar das críticas no Munidal da , onde participou de cinco jogos e não balançou as redes, Jesus registra 16 gols em 30 jogos disputados com a camisa da seleção.

Do grupo que vem sendo convocado por Tite regularmente, apenas Neymar, com 60 bolas na rede, marcou mais vezes.

