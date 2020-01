Gabriel Jesus perde novo pênalti... e Ederson vira "o melhor cobrador" do City

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Sheffield United, o treinador do Manchester City revelou que o goleiro é o melhor batedor desde a marca da cal

Gabriel Jesus definitivamente teve uma noite para se esquecer, nesta terça-feira (21). O brasileiro foi a referência do ataque do contra o , mas quando teve a chance de abrir o placar no difícil duelo voltou a desperdiçar um pênalti.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Considerando também jogos da seleção brasileira, foi a terceira cobrança seguida desperdiçada pelo ex-palmeirense. No segundo tempo Jesus acabou sendo substituído por Sergio Aguero, que rapidamente fez o único gol do encontro, garantindo a vitória dos Citizens e mostrando que, assim como Guardiola havia dito recentemente, hoje tem status de insubstituível no ataque.

Na entrevista coletiva após o jogo, Guardiola reconheceu que a questão dos pênaltis tem lhe dado dor de cabeça. E não apenas em relação ao aproveitamento ruim de Gabriel Jesus, mas também pelo desempenho aquém neste fundamento que outros batedores também estão demonstrando.

“Eu preciso refletir sobre isso. Eu sempre tenho confiança nos cobradores, mas eu preciso pensar em como eles podem tomar a decisão ou quem vai bater”, afirmou.

“Não só pelo Gabriel hoje, porque o Sergio (Aguero) perdeu dois e o Raheem (Sterling) perdeu um contra os – na verdade errando a primeira tentativa, que precisou ser repetida antes de errar novamente e fazer o gol no rebote”.

“Não estamos seguros. Neste nível isso é muito importante, faz a diferença na maior parte das vezes. Eu preciso tomar uma decisão com os rapazes para ver quem vai bater os pênaltis”.

Mais artigos abaixo

Perguntado sobre um candidato, Guardiola citou o goleiro Ederson como um dos favoritos.

“Ederson é o melhor. Pode acreditar, ele é o melhor cobrador que temos nos pênaltis. Ele não tem sangue no cérebro, é muito calmo, então ele pode fazer”.





O Manchester City está na segunda posição, com 51 pontos após 24 rodadas.