Gabigol tem tudo para brilhar na Europa novamente, diz Juninho Paulista

Coordenador de seleções da CBF elogia atacante do Flamengo, explica situação de Dani Alves na seleção brasileira e se diz motivado contra Argentina

Gabigol já esteve no futebol europeu. O atacante defendeu a de Milão e o em sua passagem pelo continente. Em ótima fase no , clube com o qual tem contrato até dezembro de 2019, ele é defendido por Juninho Paulista, dirigente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Perguntado se o jogador de 23 anos poderia se destacar em uma eventual volta à Europa, o cartola da CBF se manifesta:

"É difícil dizer. Às vezes, funciona com um clube, mas não com outro, e isso aconteceu com muitos jogadores. Gabi está tendo uma ótima forma agora, e você nunca sabe o que poderia acontecer, mas acho que, se ele voltar para a Europa, ele ' desta vez brilhará", disse em entrevista exclusiva à Goal.



A situação envolvendo o futuro de Gabigol não foi o único tema abordado por Juninho Paulista. O coordenador de seleções ainda explica questões referentes ao time de Tite. Um dos pontos é a sequência de Daniel Alves, lateral direito do , nas convocações.

"Gostaríamos de ir passo a passo. Agora, ele está em ótima forma e com bom desempenho, mas você tem que ter cuidado com a sua idade. Ele cuida bem de si mesmo, mas como eu disse, nós o fazemos passo a passo. E vamos ver o que acontece no futuro", afirmou o dirigente, explicando que Daniel Alves é o capitão da seleção na ausência de Neymar:

"O capitão principal, Neymar, se lesionou. Então Tite girou a braçadeira de capitão até encontrar a pessoa certa, Dani Alves".



Juninho Paulista foi campeão do mundo em 2002 (Foto: Getty Images)

Por fim, Juninho foi questionado sobre o amistoso entre e , marcado para o fim de semana.

"Eu sempre digo que não há amistosos entre os dois times, eles são ótimos times e querem vencer. Espero que eles se concentrem apenas no futebol e os grandes jogadores que estarão presentes entreterão a multidão", concluiu.

Veja, abaixo, outros trechos da conversa de Juninho com a Goal:

O Cebolinha é um grande talento do Brasil no . Qual o momento certo para se mudar para a Europa? E qual é o melhor destino?

Ele está no melhor clube, a equipe acredita nele e ele tem um ótimo treinador, não é sobre quando, mas onde. Ele precisa encontrar um clube semelhante ao Grêmio, com um treinador que acredite nele.

O que é melhor para Neymar: permanecer no ou se mudar para outro lugar?

O importante é que Neymar seja feliz e volte a jogar e estar no seu melhor. O PSG, o e as outras equipes são todas gigantes, e o que importa é que ele volte a jogar bem no clube e na seleção.

O que Neymar precisa para vencer a Bola de Ouro? Suas múltiplas lesões tiveram um papel importante em não vencer?

Há uma grande competição com Messi, Cristiano Ronaldo, Hazard... Ele está em uma geração cheia de estrelas, mas é mais jovem e, se continuar brilhando e dando o seu melhor, acho que ele será o melhor do mundo no futuro.

O Brasil sofreu nas duas últimas Copas do Mundo contra adversários europeus - 2018 e 2014 -, apesar da maioria dos jogadores jogar lá. Quais são os motivos?

Tivemos dificuldades em jogar contra times europeus recentemente, a UEFA não nos permite enfrentá-los em amistosos e, portanto temos problemas quando jogamos contra eles. Mas os jogadores brasileiros estão melhorando, a seleção como um todo está jogando melhor, a posse de bola e o avanço estão voltando. Queremos que nossos jogadores voltem ao básico do futebol brasileiro e pedimos que eles se adaptem ao nosso estilo de futebol.