Gabigol no Flamengo: o que falta para o negócio ser fechado?

O ídolo rubro-negro, que pertence ao clube italiano, está a detalhes de seguir com a camisa 9 do Fla

Peça fundamental para os títulos estadual, brasileiro e da Libertadores no período em que esteve emprestado ao em 2019, Gabriel Barbosa está a detalhes de ser contratado em definitivo pelo clube carioca.

Segundo noticiado pelo Globoesporte.com, apenas detalhes burocráticos estão no caminho da oficialização de Gabigol para seguir com a camisa 9 do Flamengo em 2020.

O que falta para oficializar o negócio?

Entre o clube e o jogador já está tudo acertado. O que falta agora é o carimbo da de Milão, que detém os direitos econômicos do atacante.

Apesar de não contar com Gabigol, a Inter acredita que pode ganhar mais dinheiro pela valorização que o atacante teve em 2019.

A proposta do Flamengo é de cerca de 18 milhões de euros para comprar 80% dos direitos do atleta. Entretanto, agora a Inter insiste para negociar Gabriel em sua totalidade, 100%, por um valor maior. Estes são os detalhes que ainda faltam.

Vale destacar que a janela de transferências do mercado italiano fica aberta até 31 de janeiro. Contudo, a única oferta que chegou da Europa, dos ingleses do , não mexeu muito com o jogador.