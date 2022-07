Gabigol elogia "inferno" do Flamengo e comemora parceria com Pedro: "gosto muito de jogar ao lado dele"

Atacante destacou a festa da torcida rubro-negra no Maracanã e qualidade do parceiro de ataque

"Lá eles vão conhecer o que é pressão, o que é o inferno". A frase de Gabigol, após a derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, no Mineirão, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, foi responsável por uma mobilização tremenda da torcida Rubro-Negra que preparou uma verdadeira festa para a partida da volta.

No Maracanã, com mais de 68 mil torcedores, a torcida do Flamengo fez uma grande festa com fogos, mosaico, sinalizadores e muita pressão, ajudando o time a virar o confronto e carimbar a vaga nas quartas de final ao vencer os atleticanos por 2 a 0.

O grande responsável pelo "inferno" vermelho e preto, Gabigol classificou a noite no Maracanã como inesquecível e pediu mais:

"Muito feliz. Acho que eles entenderam o que eu falei e hoje foi o inferno. Para a gente chegar, para o Atlético chegar. Triste que soube que quebrou o ônibus deles e isso já não faz parte da festa. Mas dentro de campo foi lindo, o mosaico, os fogos, a cor vermelha e preta do Flamengo no Maracanã, foi uma noite inesquecível, vai ficar guardada para sempre e espero que a gente possa combinar mais infernos daqui para frente. Foi uma noite perfeita, vou guardar com carinho. Tenho noites incríveis no Maracanã e essa sem dúvida vai ser inesquecível".

Gabigol: "muito feliz, acho que eles entenderam o que eu falei, realmente hoje foi o inferno" pic.twitter.com/YZPvWyzUlg — Raisa Simplicio (@simpraisa) July 14, 2022

O camisa 9 também fez questão de ressaltar que o Flamengo é um time em reformulação e citou a saída de Arão e Andreas Pereira.

"Acho que o Flamengo está em reformulação. Perdemos o Arão, que é um ídolo do clube, conquistou várias coisas, que tem mais de 300 jogos com a camisa do Flamengo. Então, quando você tem uma perda dessas é uma perda considerável. Perdemos o Andreas, que é um craque de bola, tanto que foi para a Premier League, mas também está chegando o Vidal, chegou o Cebolinha. Estamos ansiosos para estrear todos juntos. O Vidal nem se fala, é a cara do Flamengo e eu espero que ele possa se divertir no Rio de Janeiro, possa trabalhar bastante e ajudar a gente".

Por fim, Gabi também comentou sobre a parceria com o Pedro. O técnico Dorival Júnior tem dando mais sequência aos dois atuando juntos.

"O Pedro é um grande jogador, eu gosto muito de jogar ao lado dele, como de outros jogadores também. Me sinto confortável nessa posição, é claro que muda um pouquinho o jeito de jogar, mas enquanto o Flamengo estiver ganhando e a gente estiver fazendo gols está tudo certo. Às vezes a gente não vai fazer gol, não vai dar assistência, mas é importante esse movimento para a equipe. Acabo jogando um pouquinho mais deslocado pelo lado direito, mas não é nada que eu já não fiz e é continuar isso, o que vai trazer o entrosamento ideal é a sequência de jogos e eu espero que a gente tenha".

Sem Gabigol, suspenso, o Flamengo volta a campo neste sábado, diante do Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, no Mané Garrincha, em Brasília.