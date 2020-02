Gabigol é mais um a usar camisa 24 após gafe de diretor do Corinthians

Depois da polêmica fala de diretor do Corinthians, clubes e jogadores tentam acabar com o preconceito que envolve a camisa 24

Após declaração de Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do , sobre a camisa 24 não ter espaço no clube, um debate sobre o preconceito em torno do número foi levantado.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Na apresentação do meia campista Víctor Cantillo, Duílio disse que o colombiano iria usar a camisa 8 ao invés da 24 que usava em seu antigo clube. “24 aqui não”, disse o diretor em tom de brincadeira.

Mais times

Considerado um “número proíbido” no mundo do futebol, o 24 costuma ser usado somente em competições nas quais a numeração de camisas é padronizada - a Libertadores, por exemplo, na qual os 30 jogadores devem estar numerados com camisas de 1 a 30.

Ainda assim, a manobra é para que o número não seja muito visto, pertencendo normalmente aos jogadores reservas, principalmente ao goleiro - por ironia do destino, a camisa pertencia ao goleiro Cássio, do próprio Corinthians, na campanha do título em da Libertadores de 2012, na qual ele saiu da reserva para ser um dos heróis da conquista.

O grande preconceito com o número vem do jogo do bicho, no qual o 24 era o número do veado. Com isso, acabou ganhando uma conotação homofóbica e ser bastante rejeitado no , inclusive no futebol.

Depois das declarações de Duílio, diversos jogadores e clubes aderiram à uma campanha contra a homofobia e o número vem sendo usado com certa frequência nos campeonatos estaduais. O mais novo camisa 24 do Brasil é Gabigol.

O ídolo do , artilheiro do Brasil em 2019 e o mais caro jogador em atuação no país trocou a sua tradicional camisa 9 em apoio à campanha. Junto dele ainda estão Nenê (do ), Tailson (do ) e Flávio (do ).

Após a polêmica que envolveu sua fala, Duílio deu uma declaração se desculpando pelo que julgou ser uma “brincadeira infeliz e informal”. Ele disse que não tem nenhum problema com o número e reforçou a ideia de que o Corinthians é o time do povo e o clube das minorias.

Mais artigos abaixo

Por fim, Cantillo acabou ganhando a 24, com a qual jogou as duas partidas do paulistão em que esteve presente, contra a e contra o Santos. A camisa, inclusive, está sendo usada nas propagandas da loja oficial do Corinthians.

Em 2019, nenhum clube da Série A do Brasileirão começou o campeonato com 24 ocupada.