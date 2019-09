Gabigol busca melhor marca do século e mira até recorde de Romário no Flamengo

O atacante está perto de superar a marca estipulada em 2013 por Hernane Brocador, e sonha em alcançar a melhor temporada do Baixinho pelo Rubro-Negro

Hoje tem gol do Gabigol. O cartaz é exibido com orgulho e expectativa pelos torcedores do dentro dos estádios. Também é praticamente uma premonição certeira. Afinal de contas, o atacante fez 11 gols em seus últimos dez jogos considerando todas as competições.

O último deles foi contra o Avaí, o primeiro da vitória por 3 a 0, resultado que manteve o na liderança, forte na briga pelo título brasileiro. Em 14 partidas disputadas na competição, foi a 15ª vez que Gabigol estufou as redes adversárias: a distância em relação ao vice-artilheiro do certame, Gilberto ( ) é de seis tentos. Uma enormidade.

Mais artigos abaixo

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Em todo o ano, Gabriel Barbosa soma 29 gols em 39 partidas. É o maior número de gols feitos por um jogador do Flamengo desde 2013, quando Hernane Brocador estufou as redes em 36 ocasiões. Naquele ano, o atacante – atualmente no Sport – disputou um total 58 duelos e ficou na história como um dos heróis na conquista da Copa do , último grande título conquistado pelo Flamengo.

Mas na comparação da atual média de gols, a tendência mostra que Gabriel poderá ultrapassar o Brocador, até com certa tranquilidade, para se colocar como maior goleador rubro-negro neste século: 0,74 tentos por jogo contra 0,62 de Hernane. Como o Flamengo ainda tem pela frente 22 jogos (número que pode aumentar caso chegue à final da Libertadores, e ficar ainda maior se for campeão continental), dá para imaginar que Gabigol consiga vencer os goleiros adversários mais oito vezes.

Gabriel, contudo, ainda tem chance de estipular uma marca ainda mais notável: igualar ou até superar os 46 gols marcados por Romário em 1999 - o maior número de tentos feitos por um só jogador nas últimas duas décadas pelo Flamengo. Média de 0,85 tentos por jogo. Para isso, entretanto, terá que aumentar um pouquinho a sua média goleadora. Segundo levantamento feito pelo Globoesporte.com, no atual ritmo o camisa 9 terminaria o ano com 45 bolas nas redes.

E se o coletivo potencializa o individual, ter um jogador que desequilibra tanto em gols ajuda o clube a terminar a temporada com grandes conquistas. Em 1999, aquele Flamengo de Romário conquistou a já extinta Copa Mercosul e, em 2013, o time de Hernane levantou a Copa do Brasil. Vamos ver até onde este Rubro-Negro atual pode chegar, mas com gols de Gabigol a tendência é de que poderá ir muito, muito longe.

Curiosidade: o maior artilheiro do Flamengo em uma única temporada foi Zico, que em 1979 fez absurdos 81 gols.