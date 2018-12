Gabigol, Bruno Henrique e Dedé têm vontade de jogar no Flamengo

Trio está em negociações avançadas com o time Rubro-Negro e pode pintar no "pacotão de reforços" da nova gestão

Depois de anunciar Rodrigo Caio como primeiro reforço da gestão Landim, a nova diretoria do Flamengo segue com outras negociações e pretende anunciar mais nomes nos próximos dias. Os atacantes Gabigol e Bruno Henrique e o zagueiro Dedé puxam a fila e estão com as negociações mais avançadas.

O atacante da Inter de Milão quer jogar no Flamengo e deixou isso claro para o clube italiano. Gabigol, inclusive, já procurou casa no Rio de Janeiro e encara com otismo a negociação. Acertado com o jogador, o clube Rubro-Negro está se entendendo com o time de Milão nas questões dos valores e prioridades de compra de nomes como Lincoln e Reiner.



Bruno Henrique é outro jogador que deseja atuar no Flamengo e vive clima ruim no Santos com a postura do atual presidente do clube que tenta segurar o jogador. No entanto, o Peixe vive situação financeira complicada e se inclina para aceitar a proposta de 20 milhões de reais oferecida pelo clube carioca. Entre o atacante e o Rubro-Negro está tudo certo e no dia 2 de janeiro o final pode ser feliz.

O caso de Dedé é um pouco mais complicado, no entanto, o zagueiro também deseja vestir a camisa do time Rubro-Negro. O Cruzeiro faz força para não negociar o atleta enquanto o grupo detentor de grande parte de seus direitos vê com bons olhos a transferência para o Flamengo. Abel Braga é entusiasta da chegada do jogador que assumiria a titularidade assim que chegasse ao clube.

Internamente, o Flamengo trata com otimismo as negociações com os três jogadores, mas trabalha também em outras frentes. A ideia é que a partir do dia 2, quando já terá a caneta, o atual presidente possa anunciar mais reforços.