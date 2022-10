Veja como ficam as vagas para a competição continental via Brasileirão

Além da chance de vencer o título mais importante da América do Sul, a classificação para a Copa Libertadores também representa, nos dias de hoje, um impulso nas finanças dos clubes. E às vezes, até pode legitimar ou não uma temporada.

É por isso que o fato de entrar na disputa é tão importante para as equipes. E o que torna a classificação por meio do Brasileirão um objetivo para todas os clubes da Série A.

O que nós ainda não sabemos é como ficarão alocadas as vagas no Brasileirão. Isso porque o número de vagas pode mudar de acordo com o que acontecer em outros torneios.

Geralmente, os seis primeiros colocados se classificam para o torneio continental: diretamente para a fase de grupos do campeão até o quarto colocado, e para a pré-Libertadores, o quinto e o sexto. No entanto, a Copa do Brasil e a Libertadores podem mudar este cenário. Cada uma das competições abre, para o seu vencedor, uma vaga direta na fase de grupos.

Veja como está a situação de momento - e como ficariam as vagas no Brasileirão no caso de diferentes resultados nos outros torneios.

Você aprova a ideia do Atlético ser transformado em SAF? Sim

Não

Ainda é cedo pra dizer 24 Votos Obrigado por votar Os resultados serão divulgados em breve. Você aprova a ideia do Atlético ser transformado em SAF? 71% Sim

21% Não

8% Ainda é cedo pra dizer 24 Votos

Como a final da Libertadores pode afetar o G6 do Brasileirão?



Getty Images

Tanto Flamengo como Athletico-PR, finalistas da Copa Libertadores, estão no G6 do Brasileirão. Dessa forma, se o campeonato acabasse agora, independentemente de quem se sagrar campeão, abriria uma vaga para a competição continental e transformaria o G6 em G7.

Como a final da Copa do Brasil pode afetar o G6 do Brasileirão?

Flamengo

Finalistas da Copa do Brasil e atualmente dentro do G-6, Flamengo e Corinthians devem abrir mais uma vaga direta para a Libertadores no Campeonato Brasileiro.

No caso do Flamengo ser campeão tanto da Libertadores como na Copa do Brasil, abrirá duas vagas extras no Brasileirão (desde que fique entre os seis primeiros).



Quem está classificado para a Libertadores então?

Libertadores

Neste momento, ainda estamos distantes de qualquer definição das vagas para a Libertadores no Campeonato Brasileiro. O time com a maior chance de classificação, porém, é o Palmeiras, atual líder da competição.