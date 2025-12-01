Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoFulham
Craven Cottage
team-logoManchester City

Fulham x Manchester City: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Confronto desta terça-feira (2) dá início à 14ª rodada da Premier League

A primeira rodada de jogos no meio da semana da temporada 2025/26 da Premier League coloca o vice-líder Manchester City frente a frente com o 15º colocado Fulham, em Londres.

O Fulham chega embalado depois de uma grande vitória no fim de semana sobre o rival Tottenham. Logo nos primeiros seis minutos, Kenny Tete e Harry Wilson construíram uma vantagem de 2 a 0 que os Cottagers souberam administrar até o fim, garantindo o segundo triunfo consecutivo na liga e o terceiro nas últimas quatro rodadas. A equipe de Marco Silva mostra sinais animadores de evolução e regularidade. Agora, de volta ao Craven Cottage, recebe o Manchester City. Vale lembrar que Marco Silva nunca conseguiu nem sequer empatar contra o City ou contra Pep Guardiola. Diante do bom momento, o técnico português vê uma chance de mudar essa escrita e aproximar o time da metade superior da tabela.

Do outro lado, o Manchester City correu riscos desnecessários na vitória contra o Leeds United no fim de semana. Phil Foden e Josko Gvardiol abriram 2 a 0 com tranquilidade, mas o City relaxou e permitiu o empate no segundo tempo. A defesa mostrou fragilidades, e o meio-campo sentiu falta de intensidade. Mesmo assim, Foden apareceu aos 46 do segundo tempo para garantir os três pontos. Com o tropeço do Arsenal, os Cityzens voltaram a encurtar a distância na briga pelo topo e querem reduzir a diferença para apenas dois pontos antes de os Gunners voltarem a campo. Apesar dos problemas, o time de Guardiola parece engrenar novamente às vésperas de uma sequência importante de partidas.

A GOAL traz todas as informações sobre como assistir à partida, as prováveis escalações, o retrospecto entre as equipes e muito mais

Onde assistir a Fulham vs Manchester City

No Brasil, o duelo entre Fulham e Manchester City terá transmissão exclusiva. A única forma de assistir ao jogo será através do Disney+, serviço de streaming do grupo Disney alinhado aos canais ESPN, que apresenta todos os jogos da Premier League mediante assinatura.

Horário de Fulham x Manchester City

crest
Premier League - Premier League
Craven Cottage

Fulham e Manchester City entram em campo nesta terça-feira (2), às 16h30 (horário de Brasília), no Craven Cottage, em Londres.

Notícias e escalações de Fulham e Manchester City

Prováveis escalações de Fulham x Manchester City

FulhamHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-1-4-1

Home team crestMCI
1
B. Leno
5
J. Andersen
2
K. Tete
3
C. Bassey
30
R. Sessegnon
24
J. King
19
S. Chukwueze
16
S. Berge
17
A. Iwobi
20
S. Lukic
7
R. Jimenez
25
G. Donnarumma
82
R. Lewis
21
R. Ait Nouri
5
J. Stones
3
R. Dias
10
R. Cherki
20
B. Silva
26
Savinho
14
N. Gonzalez
47
P. Foden
9
E. Haaland

4-1-4-1

MCIAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • Marco Silva

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Guardiola

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias do Fulham

O lateral Antonee Robinson segue fora por conta de uma lesão no joelho. Rodrigo Muniz também está indisponível devido a uma distensão na coxa. Com um elenco curto, Marco Silva deve evitar grandes mudanças e depender dos titulares para superar a sequência intensa de jogos. Harry Wilson, que saiu mancando no último compromisso, espera estar recuperado.

Provável escalação: Bernd Leno; Kenny Tete, Joachim Andersen, Calvin Bassey e Ryan Sessegnon; Alex Iwobi, Sander Berge e Joshua King; Harry Wilson, Raúl Jiménez e Samuel Chukwueze. Técnico: Marco Silva.

Notícias do Manchester City

A longa ausência de Rodri já preocupa Guardiola, especialmente porque o meio-campo tem sofrido para controlar os jogos. Mateo Kovacic, outra peça experiente, também faz falta. Como de costume em semanas de calendário apertado, é esperado que Guardiola faça sua tradicional rotação. Artilheiro da equipe, Erling Haaland chega pressionado após três jogos seguidos sem marcar e busca encerrar a seca justamente no confronto em que pode chegar ao seu 100º gol na Premier League.

Provável escalação: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Rayan Ait Nouri; Rico Lewis e Nico González; Rayan Cherki, Phil Foden e Omar Marmoush; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Momento das equipes

FUL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

MCI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Retrospecto no confronto direto

FUL

Outros

MCI

0

0

Empate

5

Vitórias

4

Gols feitos

16
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação na Premier League

Links úteis

