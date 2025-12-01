Fulham x Manchester City: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

A primeira rodada de jogos no meio da semana da temporada 2025/26 da Premier League coloca o vice-líder Manchester City frente a frente com o 15º colocado Fulham, em Londres.

O Fulham chega embalado depois de uma grande vitória no fim de semana sobre o rival Tottenham. Logo nos primeiros seis minutos, Kenny Tete e Harry Wilson construíram uma vantagem de 2 a 0 que os Cottagers souberam administrar até o fim, garantindo o segundo triunfo consecutivo na liga e o terceiro nas últimas quatro rodadas. A equipe de Marco Silva mostra sinais animadores de evolução e regularidade. Agora, de volta ao Craven Cottage, recebe o Manchester City. Vale lembrar que Marco Silva nunca conseguiu nem sequer empatar contra o City ou contra Pep Guardiola. Diante do bom momento, o técnico português vê uma chance de mudar essa escrita e aproximar o time da metade superior da tabela.

Do outro lado, o Manchester City correu riscos desnecessários na vitória contra o Leeds United no fim de semana. Phil Foden e Josko Gvardiol abriram 2 a 0 com tranquilidade, mas o City relaxou e permitiu o empate no segundo tempo. A defesa mostrou fragilidades, e o meio-campo sentiu falta de intensidade. Mesmo assim, Foden apareceu aos 46 do segundo tempo para garantir os três pontos. Com o tropeço do Arsenal, os Cityzens voltaram a encurtar a distância na briga pelo topo e querem reduzir a diferença para apenas dois pontos antes de os Gunners voltarem a campo. Apesar dos problemas, o time de Guardiola parece engrenar novamente às vésperas de uma sequência importante de partidas.

No Brasil, o duelo entre Fulham e Manchester City terá transmissão exclusiva. A única forma de assistir ao jogo será através do Disney+, serviço de streaming do grupo Disney alinhado aos canais ESPN, que apresenta todos os jogos da Premier League mediante assinatura.

Fulham e Manchester City entram em campo nesta terça-feira (2), às 16h30 (horário de Brasília), no Craven Cottage, em Londres.

O lateral Antonee Robinson segue fora por conta de uma lesão no joelho. Rodrigo Muniz também está indisponível devido a uma distensão na coxa. Com um elenco curto, Marco Silva deve evitar grandes mudanças e depender dos titulares para superar a sequência intensa de jogos. Harry Wilson, que saiu mancando no último compromisso, espera estar recuperado.

Provável escalação: Bernd Leno; Kenny Tete, Joachim Andersen, Calvin Bassey e Ryan Sessegnon; Alex Iwobi, Sander Berge e Joshua King; Harry Wilson, Raúl Jiménez e Samuel Chukwueze. Técnico: Marco Silva.

A longa ausência de Rodri já preocupa Guardiola, especialmente porque o meio-campo tem sofrido para controlar os jogos. Mateo Kovacic, outra peça experiente, também faz falta. Como de costume em semanas de calendário apertado, é esperado que Guardiola faça sua tradicional rotação. Artilheiro da equipe, Erling Haaland chega pressionado após três jogos seguidos sem marcar e busca encerrar a seca justamente no confronto em que pode chegar ao seu 100º gol na Premier League.

Provável escalação: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Rayan Ait Nouri; Rico Lewis e Nico González; Rayan Cherki, Phil Foden e Omar Marmoush; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

