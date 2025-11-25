Gianluigi Donnarumma virou alvo dos adversários do Manchester City - o goleiro precisa parar de reclamar e se adaptar à Premier League

Donnarumma teria sofrido um gol "olímpico" se não fosse por Josko Gvardiol, que cabeceou o escanteio fechado de Sandro Tonali para longe. O goleiro ficou no chão por alguns segundos, mas quando se levantou, não conseguiu lidar com mais bombardeios aéreos, como quando a cabeçada de Bruno Guimarães acertou o travessão e Harvey Barnes empurrou o rebote para o gol.

Donnarumma ficou furioso com o contato que recebeu de Barnes na cobrança do escanteio, embora não tenha sido algo diferente do tratamento que os goleiros da Premier League recebem regularmente. Seu protesto irritado ao árbitro Sam Barrott rendeu a Donnarumma seu terceiro cartão amarelo em nove jogos na Premier League, deixando-o a duas advertências de uma suspensão.

Donnarumma tinha uma reputação de indisciplina antes de chegar à Inglaterra, tendo recebido 29 cartões amarelos e dois vermelhos por clube e país entre sua estreia no Milan, em 2017, e a chegada ao City, em 2025. E se ele mantiver sua atual taxa de advertências, receberá uma suspensão a cada 15 partidas.