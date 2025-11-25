Gianluigi Donnarumma virou alvo dos adversários do Manchester City - o goleiro precisa parar de reclamar e se adaptar à Premier League

A derrota do City em Newcastle, no sábado, mostrou Donnarumma no seu melhor e no seu pior. Ele venceu uma batalha intrigante com o atacante dos Magpies, Nick Woltemade, tornando-se o primeiro goleiro na liga a fazer uma defesa do imponente alemão, que havia marcado com todos os seus seis chutes anteriores ao gol.
Donnarumma fez três grandes defesas para manter um primeiro tempo extremamente animado sem gols, e se Phil Foden e Erling Haaland tivessem aproveitado suas chances do outro lado, o italiano provavelmente teria seus louvores cantados. Mas os goleiros são inevitavelmente julgados por seus erros, e Donnarumma foi pego desprevenido no momento crucial em que o Newcastle ganhou um escanteio no segundo tempo.
