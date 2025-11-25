+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Donnarumma Man City complaining GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Gianluigi Donnarumma virou alvo dos adversários do Manchester City - o goleiro precisa parar de reclamar e se adaptar à Premier League

Quando o Manchester City contratou Gianluigi Donnarumma, a maior parte das reações focou em sua habilidade, ou falta dela, com a bola nos pés, em forte contraste com o homem que ele estava substituindo, Éderson. Mas quase três meses depois de sua chegada no City, o italiano está enfrentando um desafio diferente: a batalha física da Premier League na pequena área, principalmente em bolas paradas

A derrota do City em Newcastle, no sábado, mostrou Donnarumma no seu melhor e no seu pior. Ele venceu uma batalha intrigante com o atacante dos Magpies, Nick Woltemade, tornando-se o primeiro goleiro na liga a fazer uma defesa do imponente alemão, que havia marcado com todos os seus seis chutes anteriores ao gol.

Donnarumma fez três grandes defesas para manter um primeiro tempo extremamente animado sem gols, e se Phil Foden e Erling Haaland tivessem aproveitado suas chances do outro lado, o italiano provavelmente teria seus louvores cantados. Mas os goleiros são inevitavelmente julgados por seus erros, e Donnarumma foi pego desprevenido no momento crucial em que o Newcastle ganhou um escanteio no segundo tempo.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Newcastle United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bombardeio aéreo

    Donnarumma teria sofrido um gol "olímpico" se não fosse por Josko Gvardiol, que cabeceou o escanteio fechado de Sandro Tonali para longe. O goleiro ficou no chão por alguns segundos, mas quando se levantou, não conseguiu lidar com mais bombardeios aéreos, como quando a cabeçada de Bruno Guimarães acertou o travessão e Harvey Barnes empurrou o rebote para o gol.

    Donnarumma ficou furioso com o contato que recebeu de Barnes na cobrança do escanteio, embora não tenha sido algo diferente do tratamento que os goleiros da Premier League recebem regularmente. Seu protesto irritado ao árbitro Sam Barrott rendeu a Donnarumma seu terceiro cartão amarelo em nove jogos na Premier League, deixando-o a duas advertências de uma suspensão. 

    Donnarumma tinha uma reputação de indisciplina antes de chegar à Inglaterra, tendo recebido 29 cartões amarelos e dois vermelhos por clube e país entre sua estreia no Milan, em 2017, e a chegada ao City, em 2025. E se ele mantiver sua atual taxa de advertências, receberá uma suspensão a cada 15 partidas.

    • Publicidade
  • Newcastle United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Precisa aprender

    Donnarumma não foi o único representante do City a perder a cabeça em St James' Park. Pep Guardiola reclamou com Barrott e - de forma bizarra - com um dos câmeras da partida, enquanto Ruben Dias disse que a Premier League precisava de regras mais claras.

    "Qual é o sentido de o jogador deles empurrar nosso goleiro para fora do gol? O que estamos permitindo e por quanto tempo?", perguntou o defensor. "No segundo gol, Gigi está sendo empurrado para fora de sua área e não há consequência."

    Guardiola foi mais realista, dizendo: "Ele acredita que quando ele vai lá e toca na bola, ele não estava estável. O que posso dizer? Gigio vai aprender."

    Donnarumma terá que aprender, porque a Premier League não vai mudar seu estilo para agradar um recém-chegado insatisfeito. O contato físico é uma das marcas do futebol da primeira divisão inglesa, e Donnarumma não é o primeiro jogador a ser surpreendido por isso.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN CITYAFP

    "Guerra na pequena área"

    O novo goleiro do Manchester United, Senne Lammens, disse sobre a Premier League no mês passado: "Nunca vi jogadores se safarem com as coisas que fazem ao goleiro. Às vezes se transforma em uma guerra dentro da pequena área. Eles te agarram e te seguram e fazem de tudo, e geralmente os árbitros permitem que o jogo continue. Esta é a natureza da Premier League e você tem que se adaptar a ela e treinar para isso, mas é uma coisa ruim para qualquer goleiro."

    Ruben Amorim também ficou surpreso com a importância das bolas paradas na Inglaterra em comparação com Portugal. "É a única coisa que sinto aqui que é completamente diferente de quando você joga no exterior, o contato com os defensores, especialmente os goleiros", disse o técnico do United.

    Donnarumma deve se adaptar aos modos da Premier League, que está se tornando ainda mais determinada por bolas paradas e lançamentos longos nesta temporada. Se não o fizer, então Guardiola deve considerar trazer James Trafford de volta, pois ele passou toda a sua carreira enfrentando os desafios físicos ao lidar com cruzamentos, os quais Donnarumma está apenas começando a entender.

  • Manchester City v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carta marcada

    No sábado foi a segunda vez em um mês que Donnarumma foi pego em um escanteio, apenas para culpar o árbitro em vez de assumir a responsabilidade. Ele ficou indignado quando o Bournemouth marcou após um escanteio, pois Donnarumma sentiu que teve seu braço segurado por David Brooks enquanto esperava o cruzamento chegar. 

    Isso não impediu sua capacidade de alcançar a bola, mas ele ainda errou o soco, permitindo que Tyler Adams aproveitasse o rebote. Donnarumma gritou com o árbitro Anthony Taylor depois que o gol foi validado e novamente no intervalo, mas houve pouca simpatia em geral para o italiano.

    Essa jogada provavelmente alertou o Newcastle quando eles fizeram sua análise do adversário sobre a fraqueza de Donnarumma em lidar com cruzamentos, e mais clubes provavelmente tomarão nota. 

    O papel e a reação de Donnarumma ao gol do Barnes, por sua vez, ofuscaram outro momento questionável do goleiro, pois ele quase concedeu um gol no primeiro minuto após, imprudentemente, dar um passe curto para Foden na borda de sua área, levando Joelinton a desarmar o meio-campista inglês e Barnes a chutar diretamente ao gol. 

  • Manchester City v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro de classe mundial

    Donnarumma fez uma defesa confortável no final, mas foi um lembrete de suas limitações em jogar desde a defesa, o que tornou sua contratação pelo City tão intrigante. Guardiola foi um pioneiro em ver seu goleiro como um criador de jogadas, mas é igualmente perspicaz em perceber para onde o jogo está se encaminhando, e os goleiros que jogam com os pés não são mais tão requisitados como há apenas alguns anos. 

    O treinador e sua equipe, especialmente o treinador de goleiros Xabier Mancisidor, consideraram compreensivelmente Donnarumma como um goleiro de classe mundial que jogou no mais alto nível e em algumas das situações mais exigentes possíveis desde que tinha 16 anos. Eles evidentemente sentiram que seu histórico e habilidade em fazer defesas um contra um, como sua defesa plástica para negar a finalização de Bryan Mbeumo no derby de Manchester, compensavam quaisquer dúvidas que tinham sobre seu jogo com os pés. 

    Mas uma coisa que parece que eles negligenciaram é o aumento da prevalência de bolas paradas nesta temporada, longos lançamentos e bolas longas, e a incapacidade de Donnarumma de lidar com sua nova realidade.

  • Manchester City v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Pare de morder a isca

    Donnarumma começou forte no City precisamente porque focou no que era bom. Em sua estreia contra o United, ele deu a maioria dos seus chutes de meta longos e se destacou nos grandes momentos, como ao defender o voleio de Mbeumo. Ele também produziu uma atuação sólida contra o Arsenal, fez uma defesa dupla impressionante no Aston Villa e se transformou em uma parede impenetrável quando Igor Thiago ficou atrás da defesa do City em Brentford.

    "Quando me disseram que ele tem 26 anos, parece que joga futebol há séculos", Guardiola disse após aquela atuação no Gtech Community Stadium. "Sua calma, sua presença. Para goleiros em clubes que jogam bem, você não sofre muitos gols, e na pouca oportunidade que tem e precisa mostrar serviço."

    Esse foi um exemplo da presença imponente de Donnarumma protegendo o City, ajudando-os a conseguir uma vitória apertada, salva pela mira afiada de Haaland. Mas o Newcastle, assim como o Bournemouth, expôs seu calcanhar de Aquiles. Donnarumma pode ter algum alívio na Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen na terça-feira, mas os próximos adversários do City na Premier League sabem exatamente como atacá-lo. Em vez de cair na provocação e reclamar com os árbitros, ele precisa enfrentar o desafio.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Leeds crest
Leeds
LEE