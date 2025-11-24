Pep Guardiola pede desculpas por chilique com cameraman em derrota do Manchester City
Guardiola pede desculpas pelo comportamento em Newcastle
Pep Guardiola voltou a falar com a imprensa nesta segunda-feira e aproveitou para pedir desculpas pelo comportamento que teve em Tyneside. O técnico do Manchester City perdeu a calma ao ver seu time ser derrotado pelo Newcastle e acabou protagonizando cenas tensas no fim da partida — incluindo uma discussão com Bruno Guimarães e um confronto com um cameraman. Em coletiva antes do duelo contra o Bayer Leverkusen pela Champions League, Guardiola admitiu que não gostou da própria atitude.
“Peço desculpas. Fico envergonhado quando vejo aquilo. Não gosto. Pedi desculpas um segundo depois ao cameraman. Sou quem sou. Depois de 1.000 jogos, não sou perfeito e cometo erros. Mas sempre vou defender meu time e meu clube”, disse.
Guardiola também comentou a conversa com Bruno Guimarães: “Conheço o Bruno há muitos anos. Sempre conversamos depois dos jogos, no túnel, onde for. Não sei o que aconteceu ali. Nossos caminhos sempre se cruzam e temos uma ótima relação. Sou emocional, gesticulo muito, é o meu jeito.”
Outro marco se aproximando para Guardiola
Agora, o foco do treinador é a Champions League — e o jogo contra o Leverkusen marcará o seu 100º jogo na competição comandando o City. Aos 54 anos, ele brincou sobre o feito: “Percebo que estou ficando velho. Cada jogo vira um marco. Significa que sempre estivemos lá. É uma competição enorme, especial para os jogadores. Enfrentar os melhores da Europa é incrível. Para o clube, em prestígio e parte financeira, é extremamente importante.”
"Mais um ponto" — Pep quer a classificação garantida
Guardiola garantiu que a derrota para o Newcastle já ficou no passado e cobrou foco total para carimbar a vaga na próxima fase. O City tem três vitórias e um empate nos quatro primeiros jogos, e o treinador vê o duelo com o Leverkusen como decisivo.
“Foi esquecido imediatamente. Naquela noite pensei um pouco no que houve, mas é isso. A fase de grupos é extremamente importante. Fizemos quatro jogos muito bons. Agora são os últimos quatro jogos — dois em casa e dois fora. Amanhã enfrentamos o terceiro da Bundesliga. Vencer e somar mais um ponto depois garante nossa vaga. É nisso que estamos focados.”
Questionado se a derrota compromete as ambições de título, Pep foi direto: “Perdemos quatro jogos em 12, precisamos melhorar muito. Matematicamente, ainda é possível ganhar tudo. Já me ouviram falar de quádruplo em novembro ou dezembro? Não. E não será diferente agora.”
O que vem por aí para o City?
O City entra em campo como favorito nesta terça-feira (25). A equipe tem um histórico fortíssimo no Etihad pela Champions e está há 23 jogos sem perder na fase de grupos jogando em casa. Guardiola espera uma resposta imediata após a derrota para o Newcastle — ainda mais porque o próximo compromisso na competição será contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu.