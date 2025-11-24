Pep Guardiola pede desculpas por chilique com cameraman em derrota do Manchester City

Pep Guardiola voltou a falar com a imprensa nesta segunda-feira e aproveitou para pedir desculpas pelo comportamento que teve em Tyneside. O técnico do Manchester City perdeu a calma ao ver seu time ser derrotado pelo Newcastle e acabou protagonizando cenas tensas no fim da partida — incluindo uma discussão com Bruno Guimarães e um confronto com um cameraman. Em coletiva antes do duelo contra o Bayer Leverkusen pela Champions League, Guardiola admitiu que não gostou da própria atitude.

“Peço desculpas. Fico envergonhado quando vejo aquilo. Não gosto. Pedi desculpas um segundo depois ao cameraman. Sou quem sou. Depois de 1.000 jogos, não sou perfeito e cometo erros. Mas sempre vou defender meu time e meu clube”, disse.

Guardiola também comentou a conversa com Bruno Guimarães: “Conheço o Bruno há muitos anos. Sempre conversamos depois dos jogos, no túnel, onde for. Não sei o que aconteceu ali. Nossos caminhos sempre se cruzam e temos uma ótima relação. Sou emocional, gesticulo muito, é o meu jeito.”