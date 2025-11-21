"Mini-Rodri", Nico González finalmente justifica no Manchester City o apelido dado por Pep Guardiola

González começou como titular nas duas primeiras partidas da nova temporada, antes de retomar seu lugar no banco contra o Brighton, quando Rodri voltou após mais um período afastado. Mas o retorno do jogador de 29 anos foi interrompido por uma série de problemas persistentes, e González teve outra chance. Dessa vez ele aproveitou.

Ele foi titular em nove dos últimos 12 jogos do City em todas as competições e tem sido, sem dúvida, seu jogador mais importante nos últimos dois meses, com a óbvia exceção de Erling Haaland.

"Às vezes não é fácil chegar a um novo clube e jogar um estilo diferente do que talvez se jogava no passado", disse Guardiola sobre González no mês passado. "Mas estamos realmente satisfeitos com seu comportamento e tenho bastante certeza de que ele vai melhorar cada vez mais."

González está longe de ser o primeiro jogador a precisar de uma temporada de transição para se adaptar aos métodos de Guardiola. Jack Grealish, Josko Gvardiol e até mesmo Rodri são apenas algumas das contratações caras que levaram seu tempo para se adaptar ao estilo de jogo do City. González, no entanto, parece estar perto de decifrar o código, agora há 10 meses desde que começou a jogar sob o comando do técnico catalão.