+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Nico Gonzalez gfxGetty/GOAL
Richard Martin

"Mini-Rodri", Nico González finalmente justifica no Manchester City o apelido dado por Pep Guardiola

Após sua chegada no meio da temporada ao Manchester City, Nico González passou pela experiência curiosa de ser saudado como um substituto pronto para Rodri durante sua primeira semana no Etihad Stadium, mas foi ignorado por Pep Guardiola no trecho mais importante da temporada. No entanto, qualquer temor de que ele se tornasse um fracasso caro já desapareceu, com González tendo retomado seu papel de âncora na recuperação do City, à medida que se destacam como os principais rivais do Arsenal na corrida pelo título da Premier League

O meio-campista, conhecido apenas como Nico por seus companheiros de equipe, mesmo tendo um homônimo na equipe (Nico O'Reilly), parecia uma contratação de luxo quando ele chegou do Porto por £ 50 milhões (R$ 353 milhões) no dia do prazo final de transferências, em 3 de fevereiro. Filho da lenda do Deportivo La Coruña, Fran, e graduado da academia do Barcelona, González chegou como um substituto disfarçado para Rodri, enquanto o meio-campista vencedor da Bola de Ouro continuava sua recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior.

Guardiola não tentou esconder, elogiando a nova contratação como "Mini-Rodri" após uma excelente estreia na Premier League contra o Newcastle, na qual ele se destacou no meio-campo e preparou o palco para o companheiro Omar Marmoush, que também chegou na janela de janeiro, brilhar em uma vitória arrasadora de 4 a 0. Não tem sido uma trajetória completamente suave desde então, mas nos últimos meses González se desenvolveu em um dos jogadores mais importantes do City, que se prepara para enfrentar novamente o Newcastle no sábado.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Manchester City FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Grande presença

    Embora tenha sido criado na academia La Masia, do Barcelona, e educado por um dos futebolistas mais técnicos da Espanha (seu pai), Guardiola pareceu valorizar mais os atributos físicos de González quando o observou de perto pela primeira vez. 

    "A presença de Nico ajudou muito, nas divididas. Se há 10 bolas, ele ganha sete delas", disse o treinador após a impressionante estreia do espanhol contra o Newcastle, no Etihad Stadium. "Ele é como um mini-Rodri. É um grande elogio. Ele está a milhas de distância do Rodri, que é o melhor, mas temos a sensação de que ele nos ajudará na última parte da temporada com sua presença."

    Guardiola decidiu colocar González como titular nos próximos cinco jogos do City na Premier League, mas ele não conseguiu repetir seus grandes feitos contra o Newcastle, e os atuais campeões (naquela época) perderam para Liverpool e Nottingham Forest, deixando muitos em dúvida se eles tinham a capacidade de terminar entre os cinco primeiros e se classificar para a Liga dos Campeões.

    • Publicidade
  • Nico Gonzalez Man CityGetty

    No fundo do poço

    No entanto, em meio a essa batalha, Guardiola preferiu outras opções. González foi um substituto não utilizado para o clássico contra o Manchester United em abril e para o jogo decisivo com o Aston Villa mais tarde naquele mês, que foi efetivamente um confronto direto por uma vaga entre os cinco primeiros. No final, ele começou apenas três dos oito jogos na fase final da Premier League. 

    Enquanto isso, González jogou um total de 37 minutos na corrida do City até a final da FA Cup, obtendo apenas um minuto na semifinal contra o Forest e nenhum na derrota para o Crystal Palace em Wembley - e isso apesar de Mateo Kovacic estar fora lesionado. A situação de González não melhorou no Mundial de Clubes, onde ele apareceu em apenas um dos quatro jogos do City, enquanto Rodri retornava ao time.

    A falta de tempo de jogo de González levou a relatos de que o jogador estava disposto a encurtar sua estadia e sair na janela de transferências de meio de ano. No entanto, isso não é verdade, com fontes insistindo que González não tinha interesse em sair. O City, em vez disso, diminuiu o tamanho do seu elenco ao liberar Ilkay Gündogan, entre outros.

  • Nico Gonzalez Man CityGetty

    Aproveitando sua chance

    González começou como titular nas duas primeiras partidas da nova temporada, antes de retomar seu lugar no banco contra o Brighton, quando Rodri voltou após mais um período afastado. Mas o retorno do jogador de 29 anos foi interrompido por uma série de problemas persistentes, e González teve outra chance. Dessa vez ele aproveitou.

    Ele foi titular em nove dos últimos 12 jogos do City em todas as competições e tem sido, sem dúvida, seu jogador mais importante nos últimos dois meses, com a óbvia exceção de Erling Haaland.

    "Às vezes não é fácil chegar a um novo clube e jogar um estilo diferente do que talvez se jogava no passado", disse Guardiola sobre González no mês passado. "Mas estamos realmente satisfeitos com seu comportamento e tenho bastante certeza de que ele vai melhorar cada vez mais."

    González está longe de ser o primeiro jogador a precisar de uma temporada de transição para se adaptar aos métodos de Guardiola. Jack Grealish, Josko Gvardiol e até mesmo Rodri são apenas algumas das contratações caras que levaram seu tempo para se adaptar ao estilo de jogo do City. González, no entanto, parece estar perto de decifrar o código, agora há 10 meses desde que começou a jogar sob o comando do técnico catalão.

  • Nico GonzalezGetty

    Fundamental

    Embora González tenha ficado atrás de Kovacic, Gündogan, ocasionalmente Bernardo Silva e até mesmo Kevin De Bruyne na função de meio-campista defensivo na temporada passada, agora ele é apenas o segundo após Rodri, que jogou como titular pela última vez no dia 5 de outubro e que atuou em 60 minutos ou mais em apenas cinco ocasiões nesta temporada.

    "No momento, a primeira opção quando Rodri não pode jogar é absolutamente Nico González", disse Guardiola antes do jogo do City contra o Bournemouth, no início deste mês. Ele dominou aquele jogo, sendo uma influência importante na progressão com a bola e participou dos dois gols de Haaland.

    González também chamou atenção na vitória do City por 2 a 0 sobre o Everton, em outubro, e no triunfo pela Carabao Cup contra o Swansea City. Mesmo após um erro que resultou no gol dos adversários, o jovem defensor se recuperou rapidamente e ajudou a conduzir o time à virada, mostrando personalidade e maturidade em momentos decisivos.

    "Agora ele é fundamental para nós", disse Guardiola após a vitória do City no País de Gales. "Ele é tão jovem, um cara adorável. Estou muito satisfeito porque este tipo de jogador de futebol que é incrivelmente treinável - eles merecem o melhor."

  • FBL-ENG-LCUP-HUDDERSFIELD-MAN CITYAFP

    "Um jogador incrivelmente treinável"

    Guardiola descreveu González como "treinável" em muitas ocasiões, e o técnico do City demonstrou o que queria dizer em setembro, durante a partida da terceira rodada da Carabao Cup em Huddersfield Town, chamando o meio-campista até ele na linha lateral várias vezes durante a vitória por 2 a 0 e conversando com ele novamente no campo ao final do jogo.

    "Nico é um cara que ouve muito e quer melhorar e me pergunta o que fazer em diferentes circunstâncias", explicou o treinador. "Quando você está no campo, é melhor porque você está lá e pode explicar melhor. Nico é um jovem e ele é incrivelmente treinável. Quando os jogadores querem ser treináveis, é um presente para todos os técnicos."

    González também foi notável na vitória por 3 a 0 contra o Liverpool, pouco antes da pausa internacional, permitindo que o City controlasse o meio do campo enquanto marcava seu segundo gol com a ajuda de um grande desvio em Virgil van Dijk. Jérémy Doku teve uma atuação de destaque, o que fez com que o espanhol recebesse pouco crédito, mas é improvável que isso o incomode. Basta considerar sua maior influência: Sergio Busquets. O ex-treinador da Espanha, Vicente del Bosque, disse famosamente sobre o agora jogador do Inter Miami: "Você vê o jogo, você não vê Busquets. Mas se você assistir a Busquets, verá todo o jogo." Esse é o impacto que Nico quer ter.

  • Nico GonzalezGetty

    Não é mais uma sombra de Rodri

    Falando em uma coletiva de imprensa antes do jogo do City contra o Villarreal no mês passado, González nomeou Busquets como sua maior influência e tentou desconsiderar as comparações com Rodri: "Ele é um companheiro de equipe. Ele é importante para o time, ele nos faz jogar muito bem, mas eu não vejo qualquer comparação ou presto muita atenção nessas coisas."

    É sábio para González tentar se diferenciar de seu companheiro de equipe mais famoso porque, mesmo tão bom quanto tem sido, ele sempre vai perder para Rodri em uma disputa direta. Ainda não se sabe se Rodri voltará a ser o jogador que era antes de sua tripla ruptura de ligamentos do joelho, em setembro de 2024, mas é um testemunho a González que as pessoas estão falando de Rodri cada vez menos, já que sua ausência não é mais tão evidentemente notada. 

    A longa ausência do vencedor da Bola de Ouro lançou uma sombra sobre o time durante sua dramática queda nos resultados no ano passado, mas agora eles mal sentem sua falta, e isso se deve à influência de Nico González.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Leeds crest
Leeds
LEE