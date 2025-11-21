"Mini-Rodri", Nico González finalmente justifica no Manchester City o apelido dado por Pep Guardiola

O meio-campista, conhecido apenas como Nico por seus companheiros de equipe, mesmo tendo um homônimo na equipe (Nico O'Reilly), parecia uma contratação de luxo quando ele chegou do Porto por £ 50 milhões (R$ 353 milhões) no dia do prazo final de transferências, em 3 de fevereiro. Filho da lenda do Deportivo La Coruña, Fran, e graduado da academia do Barcelona, González chegou como um substituto disfarçado para Rodri, enquanto o meio-campista vencedor da Bola de Ouro continuava sua recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior.
Guardiola não tentou esconder, elogiando a nova contratação como "Mini-Rodri" após uma excelente estreia na Premier League contra o Newcastle, na qual ele se destacou no meio-campo e preparou o palco para o companheiro Omar Marmoush, que também chegou na janela de janeiro, brilhar em uma vitória arrasadora de 4 a 0. Não tem sido uma trajetória completamente suave desde então, mas nos últimos meses González se desenvolveu em um dos jogadores mais importantes do City, que se prepara para enfrentar novamente o Newcastle no sábado.
