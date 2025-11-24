+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
HaalandGetty
Bruna Lima

Premier League: os artilheiros do Campeonato Inglês na temporada 2025/26

Veja quem são os líderes em gols marcados na elite inglesa

A temporada 2025/26 da Premier League segue cercada de expectativa e com candidatos de peso ao título. O Liverpool, campeão na última edição, quer manter a coroa, mas tem forte concorrência de Arsenal, Manchester City e de um Chelsea renovado, que se mexeu bastante no mercado e chega embalado com Cole Palmer como referência ofensiva.

Erling Haaland, Mohamed Salah e o recém-chegado Viktor Gyökeres disputam gol a gol a artilharia, enquanto brasileiros como Matheus Cunha, João Pedro e Estêvão tentam deixar sua marca na liga mais competitiva do mundo. Rivalidades acirradas, elencos reforçados e craques em alta dão o tom de uma temporada inesquecível.
Atualizado em 24 de novembro de 2025, às 19h00 (de Brasília)

  • Erling Haaland Man City 2025-26Getty/GOAL

    13 gols

    • Erling Haaland (Manchester City)
  • Brentford v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    9 gols

    • Igor Thiago (Brentford)
  • Crystal Palace v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    7 gols

    • Danny Welbeck (Brighton)
  • Leeds United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    6 gols

    • Antoine Semenyo (Bournemouth)
    • Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)
  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-MAN UTDAFP

    5 gols

    • Bryan Mbeumo (Manchester United)
    • Richarlison (Tottenham)
  • Nottingham Forest v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    4 gols

    • Eberechi Eze (Arsenal)

    • Viktor Gyökeres (Arsenal)
    • Junior Kroupi (Bournemouth)
    • Jaidon Anthony (Burnley)

    • Enzo Fernández (Chelsea)

    • João Pedro (Chelsea)
    • Pedro Neto (Chelsea)
    • Iliman Ndiaye (Everton)
    • Mohamed Salah (Liverpool)
    • Nick Woltemade (Newcastle)
    • Wilson Isidor (Sunderland)

    • Callum Wilson (West Ham)