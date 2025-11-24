Premier League: os artilheiros do Campeonato Inglês na temporada 2025/26

A temporada 2025/26 da Premier League segue cercada de expectativa e com candidatos de peso ao título. O Liverpool, campeão na última edição, quer manter a coroa, mas tem forte concorrência de Arsenal, Manchester City e de um Chelsea renovado, que se mexeu bastante no mercado e chega embalado com Cole Palmer como referência ofensiva.

Erling Haaland, Mohamed Salah e o recém-chegado Viktor Gyökeres disputam gol a gol a artilharia, enquanto brasileiros como Matheus Cunha, João Pedro e Estêvão tentam deixar sua marca na liga mais competitiva do mundo. Rivalidades acirradas, elencos reforçados e craques em alta dão o tom de uma temporada inesquecível.

Atualizado em 24 de novembro de 2025, às 19h00 (de Brasília)