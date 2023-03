Fulham e Andreas Pereira planejam transferência na próxima janela

Meio-campista de 27 anos se destaca na Premier League e chama atenção de grandes clubes da Europa

Andreas Pereira não deve seguir no Fulham para a próxima temporada. Com um nível de atuação alto na Premier League de 2022/23, o meio-campista vem chamando a atenção de grandes clubes e já planeja transferência para a janela de verão da Europa, como soube a GOAL.

Apesar do interesse e de algumas sondagens, Andreas ainda não recebeu proposta oficial para deixar o clube de Londres, mas já vem estudando possibilidades para o futuro. Sendo assim, a tendência é de Andreas deixar o Fulham.

Em entrevista para a ESPN Brasil, Andreas revelou viver a melhor fase de sua carreira no Fulham, onde chegou no meio de 2022, o que pode o credenciar a chegar a grandes clubes. Chelsea, PSG e Juventus são listados como interessados, mas ainda não existe uma proposta oficial.

"Sim (melhor fase da carreira). Hoje posso falar isso. Estou me sentindo bastante confiante, bem em um clube que também está bem na Premier League. Isso, principalmente, é por causa do treinador e do grupo. Me fizeram sentir querido aqui", disse o jogador.

Com a camisa do Fulham, Andreas disputou 32 jogos, anotou três gols e deu seis assistências, e vem sendo uma das principais peças do time que ocupa a nona colocação da Premier League em 2022/23.