Chelsea tem concorrência de PSG e Atlético de Madrid por Andreas Pereira

Ex-jogador do Flamengo, brasileiro está se destacando no Fulham, da Inglaterra, e chamando a atenção de gigantes europeus

O Chelsea terá concorrência para contratar o meia Andreas Pereira na próxima janela de transferências. O ex-jogador do Flamengo vem fazendo uma excelente temporada no Fulham e já chama a atenção de clubes do escalão mais alto da Europa, como PSG e Atlético de Madrid.

A chance do brasileiro chegar nos Blues é considerável, principalmente com a possibilidade da saída de Mason Mount, que não aceitou a proposta de renovação do clube londrino. Segundo a 'ESPN', o negócio pode variar entre 25 milhões e 35 milhões de libras (R$ 161 milhões e R$ 225 milhões na cotação atual).

Getty/GOAL

Já no PSG, o atleta é visto como uma contratação mais econômica enquanto o clube lida com questões importantes sobre Fair Play Financeiro. De acordo com a reportagem, Andreas está feliz no Fulham, mas acharia difícil recusar a oportunidade de se juntar a um dos principais clubes da Europa.

O brasileiro chegou ao Fulham no início da temporada e é peça fundamental no bom desempenho da equipe comandada pelo português Marco Silva nesta edição da Premier League. O meio-campista já marcou 3 gols e distribui 6 assistências em 32 jogos pelo clube e, apesar de ter contrato até 2026, seu futuro ainda está indefinido.