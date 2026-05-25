Frimpong tem um conselho urgente para Koeman: "Ele precisa estar presente na Copa do Mundo!"

Jeremie Frimpong espera sinceramente que Memphis Depay faça parte da seleção para a Copa do Mundo. Segundo o ponta do Liverpool, o maior artilheiro de todos os tempos continua sendo de grande valor para a seleção holandesa, como ele declarou à ESPN.

“Gostaria muito que o Memphis se juntasse à equipe, ele tem um papel importante no time”, disse Frimpong. “Na verdade, não preciso dizer muito, porque vocês sabem quantos gols ele marca e como ele é importante em grandes torneios. Então, espero muito que ele venha, porque ele pode ajudar muito a equipe.”

Memphis parece estar em forma bem a tempo para a Copa do Mundo. O atacante do Corinthians fez seu retorno na noite de domingo, após dois meses de lesão, e jogou cerca de meia hora como reserva contra o Atlético Mineiro.

Segundo Frimpong, a influência de Memphis não se limita ao seu desempenho dentro de campo. Na opinião dele, o atacante também desempenha um papel importante dentro do grupo.

“Ele é um verdadeiro líder, também fora de campo”, conta Frimpong. “Ele me avisou, quando eu estava lesionado, que tinha pessoas que poderiam me ajudar. E sempre que eu marcava um gol ou fazia uma boa partida, ele me dizia isso.”

Para o próprio Frimpong, a posição em que jogaria durante a Copa do Mundo é de importância secundária. O versátil jogador da seleção quer, acima de tudo, ter minutos de jogo no maior palco do futebol internacional.

“Desde que esteja em campo, fico feliz. Lateral-direito, lateral-esquerdo ou até mesmo no meio-campo: não faz diferença para mim. Quem não gostaria de jogar na Copa do Mundo? Esse é o sonho de todo mundo”, diz ele.

Frimpong também não deixa dúvidas quanto às ambições da Seleção Holandesa: “Vamos tentar ganhar o torneio. Somos uma boa seleção, todos têm grandes expectativas. Isso é normal.”