Fred quebra o nariz e deve desfalcar o Cruzeiro no Campeonato Mineiro

O atacante usou as redes sociais para explicar a contusão e brincou: “Sassá me deu um cruzado”

Fred é dúvida para a estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, no próximo dia 19, contra o Divinópolis. No último sábado (13), o atacante fraturou o nariz em disputa com o goleiro adversário no jogo-treino contra o Coimbra e precisou fazer uma operação.

Através de seu Instagram, que no seu período de férias ficou marcado pelo viés humorístico, Fred demonstrou tranquilidade e não deixou de fazer uma tradicional piada na hora de explicar a lesão.

“Todo mundo me perguntando o que aconteceu. Lá no treino eu fui pra cima do Sassá, ele me deu um cruzado e... Tô zoando, galera. Trombei com o goleiro e me dei mal. Fraturei algumas partes aqui, mas está tudo certo”, disse.

O Cruzeiro não divulgou o prazo de recuperação do jogador.