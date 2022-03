França x Costa do Marfim: onde assistir ao vivo, horário e informações do amistoso internacional

França e Costa do Marfim se enfrentam nesta sexta-feira (25), na casa do Olympique de Marseille, na França, a partir das 17h15 (de Brasília), em um amistoso internacional. A partida terá transmissão ao vivo do Estádio TNT Sports, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO França x Costa do Marfim DATA Sexta-feira, 25 de março de 2022 LOCAL Stade Vélodrome - Marseille, França HORÁRIO 17h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Estádio TNT Sports, na internet, é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta-feira (25), na França.

MAIS INFORMAÇÕES

Sendo uma das 15 seleções já classificada para a Copa do Mundo 2022, que acontece no Qatar, a França entra em campo para se preparar para o próximo mundial. A seleção francesa recebe a Costa do Marfim, que não se classificou para a disputa final das Eliminatórias da África.

A Fraça, por sua vez, é dona de uma campanha invejável nas Eliminatórias europeias. Em oito jogos, a equipe conquistou cinco vitórias e três empates, com 18 gols marcados na competição.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FRANÇA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA França 8 x 0 Cazaquistão Eliminatórias Europa 13 de novembro de 2022 Finlândia 0 x 2 França Eliminatórias Europa 16 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO França x Costa do Marfim Amistoso 25 de março de 2022 17h15 (de Brasília) França x África do Sul Amistoso 29 de março de 2022 16h15 (de Brasília)

COSTA DO MARFIM

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Costa do Marfim 3 x 1 Argélia Copa da África 20 de janeiro de 2022 Costa do Marfim 0 (4) x (5) 0 Egito Copa da África 26 de janeiro de 2022

Próximas partidas