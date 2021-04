Foto de jogadores do Internacional em lancha gera polêmica por aglomeração

Três atletas do Colorado, incluíndo o capitão Rodrigo Dourado, estavam em evento que reuniu, no mínimo, dez pessoas

A folga do final de semana está gerando dor de cabeça e cobrança em três jogadores do Internacional. O volante e capitão Rodrigo Dourado, o lateral direito Heitor e o meia Nonato, participaram de um passeio de lancha, junto com mais dois casais. A foto do passeio foi postada em uma rede social da cunhada de Rodrigo Dourado, que também participou do evento.

Na foto, ninguém estava utilizando máscara, e mostrou também uma aglomeração de no mínimo dez pessoas, sem o distanciamento recomendado pelo protocolo de saúde.

“Os jogadores são orientados, com conversas e palestras, testamos de dois em dois dias, respeitamos sempre os protocolos de saúde. Agora vamos conversar novamente, vamos aumentar as orientações e vamos internamente conversar com os atletas. Ninguém será multado no salário, nós vamos conversar com os jogadores”, destacou o vice de futebol João Patrício Hermann, para a Goal.

Uma pessoa ligada à direção do Inter destacou para a reportagem que a foto gerou irritação nos corredores do Estádio Beira-Rio.

“Eles, como pessoas públicas, deveriam ter mais responsabilidade, com a imagem deles e com a imagem do clube. A situação no mundo é muito delicada, passamos por uma pandemia. Não podemos multar por questões jurídicas, era folga dos jogadores, mas a atenção e cobranças serão feitas”, destacou uma fonte ligada à direção, que pediu para não ser identificada.

A chamada de atenção em Dourado, Heitor e Nonato, já aconteceu no treino desta manhã, quando da reapresentação dos jogadores no CT Parque Gigante. Nesta segunda-feira (12) mais uma rodada de testes para Covid-19 será feita nos jogadores do Internacional. Os resultados serão divulgados, na terça-feira (13), véspera do jogo contra o Aimoré, pelo Campeonato Gaúcho.