Fortaleza x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Partida acontece neste sábado (23), pela sétima rodada Brasileiro sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza entram em campo neste sábado (23), no CT Ribamar Bezerra, a partir das 10h (de Brasília), pela sétima rodada do Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da CBF TV, na internet

Lanterna do grupo A com apenas 1 ponto, o Fortaleza tenta reagir na competição e quer aproveitar que joga em casa para se impor diante do rival.

Do outro lado, o Cruzeiro está na quinta posição, com 9 pontos (duas vitórias, três empates e uma derrota)..

Prováveis escalações

Possível escalação do Fortaleza: Carlos Brito, Geilson, Kallyel, João, Marcondes, Riquelme, Breno, Nycollas, Julio, Wendel e Affonso.

Possível escalação do Cruzeiro: Rodrigo, Paulo, Xavier, Vitinho, Arielson, Gui Meira, Robert, Riquelmy, Igor Lemos, Kaiki e Ageu.

Desfalques da partida

Fortaleza:

sem desfalques confirmados.

Cruzeiro:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Fortaleza x Cruzeiro DATA Sábado, 23 de julho de 2022 LOCAL CT Ribamar Bezerra, Maracanau - CE HORÁRIO 10h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luciano Filho (CE)

Assistentes: Anderson Rodrigues e Cleberson Leite (CE)

Quarto árbitro: Ingride Santos (CE)

Últimos resultados e próximos jogos

Fortaleza

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 1 São Paulo Brasileiro sub-20 16 de julho de 2022 Botafogo 3 x 1 Fortaleza Brasileiro sub-20 10 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Fortaleza Brasileiro sub-20 29 de julho de 2022 15h (de Brasília) Fortaleza x Flamengo Brasileiro sub-20 7 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Cruzeiro

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 6 x 0 Uberlândia Mineiro sub-20 18 de julho de 2022 Cruzeiro 2 x 0 América-MG Brasileiro sub-20 14 de julho de 2022

Próximas partidas