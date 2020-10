Fortaleza x Fluminense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (31), pela 19ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo na noite deste sábado (31), às 21h (de Brasília), no Castelão, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Fortaleza x Fluminense DATA Sábado, 28 de outubro de 2020 LOCAL Castelão - Ceará HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Lucas Merçon / Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Apesar da eliminação contra o pela Copa do , o Fortaleza segue com a sequência de invencibilidade de 12 jogos na temporada e busca ampliar a marca neste sábado (31).

Mais times

Para o duelo, o técnico Rogério Ceni não terá Paulão e Bruno Melo, suspensos. Jackson e Carlinhos são os mais cotados substitutos, enquanto no gol Felipe Alves volta no lugar de Max Walef.

Com 24 pontos, o Fortaleza é o oitavo no Brasileirão, mesmo com duas partidas a menos, enquanto o Fluminense, na quarta posição, registra 29.

Enquanto o técnico Odair Hellmann já foi procurado pela diretoria para renovar o vínculo até o final de 2021, a equipe ganhou uma boa notícia para o confronto.

Luiz Henrique, que está com a seleção brasileira sub-20 em Itu, no interior de São Paulo, poderá ficar à disposição.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Igor Julião; Nino, Digão, Danilo Barcelos, Hudson, Dodi, Nenê, Luiz Henrique e Fred.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Roger Carvalho e Jackson, Carlinhos; Juninho, Felipe, Ronald; Tinga, Romarinho e David.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 17 de outubro de 2020 Fluminense 3 x 1 Campeonato Brasileiro 25 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 20h30 (de Brasília) x Fluminense Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 21h30 (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 0 Ceará 22 de outubro de 2020 São Paulo 2 (10) x (9) 2 Fortaleza 25 de outubro de 2020

Próximas partidas