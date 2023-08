Fora dos planos do Forest, Gustavo Scarpa será emprestado

Meia-atacante de 29 anos deve acertar transferência ao Olympiacos nos próximos dias; ele tem contrato por mais duas temporadas no futebol inglês

Gustavo Scarpa negocia para deixar o Nottingham Forest, da Inglaterra, rumo ao Olympiacos, da Grécia, no mercado da bola. A informação foi inicialmente divulgada pela ESPN e confirmada pela reportagem. O meio-campista tem conversas avançadas para acertar o empréstimo ao futebol grego, como soube a GOAL.

O técnico Steve Cooper está disposto a liberar o meia-atacante brasileiro no mercado da bola, e a solução encontrada pela diretoria foi levá-lo ao Olympiacos, da Grécia. Os clubes são geridos pelos mesmo grupo.

Scarpa tem mais dois anos de contrato no City Ground, até 30 de junho de 2025. No entanto, não está nos planos da comissão técnica para o decorrer da temporada. O jogador de 29 anos, a princípio, tinha a intenção de seguir na Premier League, mas a permanência foi descartada pelo departamento de futebol.

Sem espaço no time, ele se prepara para atuar no futebol grego. Em julho passado, foi aventada a possibilidade do atleta voltar ao Brasil. Contudo, o próprio jogador descartou a situação em conversa com o estafe — ele deixou clara a intenção de sequência no futebol europeu, mesmo que em uma liga menos badalada.

Embora estivesse fora dos planos da comissão técnica, Gustavo Scarpa ganhou a camisa 14 do Nottingham Forest durante a pré-temporada. O meia-atacante não foi utilizado pelo treinador no período e também ficou fora da partida de estreia da Premier League, diante do Arsenal.