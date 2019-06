Barcelona tem motivos para manter Valverde e eles vão de Messi à La Liga

Mesmo depois da derrota para o Valencia na Copa del Rey, Bartomeu se mostra favorável à manutenção do treinador no Camp Nou por diferentes razões

ANÁLISE

As águas dão sintomas de retorno ao seu canal. Goste ou não, Josep Maria Bartomeu redirecionou seu pensamento para a continuidade de Ernesto Valverde, embora tenha pensado de forma distinta após a derrota para o na final da Copa del Rey. Isso significa que houve a ideia de demissão do técnico espanhol. Mas não foi uma decisão que já é firme e que Bartomeu tomou pessoalmente. As razões para sua decisão são claras, embora ele não tenha aparecido para dizer nada publicamente.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O mais importante é que o vestiário queira continuidade. Lionel Messi disse isso na véspera da partida contra o Valencia, sem se esquecer que o presidente havia renovado com o técnico durante o inverno europeu e, há algumas semanas, havia se manifestado sobre a manutenção no cargo. Não importa o que acontece. Não é em vão que ganhou dois títulos do Campeonato Espanhol em suas duas temporadas ao leme e isso é algo que o geralmente valoriza muito, não se esquecendo a mensagem que seria passada para um novo técnico.

Mais artigos abaixo

Em essência, o clube procura estabilidade institucional, como as ondas de maré de distância de Anfield ou Villamarin. E embora uma parte importante da cúpula peça a cabeça de Valverde, Bartomeu concluiu que seria muito mais traumático demiti-lo. Além disso, não devemos esquecer que o mercado de treinadores também não oferece garantias de bons substitutos. Ronald Koeman e Massimiliano Allegri estão disponíveis, mas não geram consenso e Robert Martinez não está convencido quanto ao trabalho da dupla.

Nesta situação, o presidente do Barcelona, ​​também tomou uma atitude despercebida de certos jogadores ou planejamento da Secretaria Técnica sob a direção de Pep Segura, a quem todos os olhos se voltaram para pedir explicações. É possível que ele e alguns dos pesos pesados ​​da equipe deixem o clube hoje em dia. Seriam eles que pagariam o pato de um final de temporada bem abaixo das expectativas geradas em todo o período. É isso que salvará Valverde.