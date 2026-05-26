Foi revelada a nova bola oficial da PUMA para a Premier League 2026-27

Enquanto todos nós já estamos de olho na temporada 2026-27 da Premier League, a PUMA lançou a bola oficial do campeonato para dar início à temporada em 22 de agosto de 2026.

Batizada de STELLAR NITRO ULTIMATE, a marca afirma que é a bola tecnicamente mais avançada que a PUMA já desenvolveu para a liga de futebol mais assistida do mundo.

O núcleo NITROFOAM da bola, a inovadora espuma com infusão de nitrogênio da PUMA, devolve mais energia no impacto. Isso significa que toques, passes e chutes saem do pé com mais velocidade e reatividade do que nunca.

PUMA

Ela já é a bola oficial da La Liga e da Série A, e agora conquistou seu lugar também na Premier League — tornando-se a bola de confiança no centro de três das maiores competições de futebol do mundo.

A engenharia por trás dessa capacidade de resposta permeia todos os elementos do design. Uma construção de 4+4 painéis equilibra o fluxo de ar e reduz o arrasto para proporcionar um voo mais preciso e autêntico sempre que um jogador chuta a bola. Uma superfície externa mais rugosa e com relevo ajuda a bola a cortar o ar e manter a velocidade e a estabilidade ao longo de todo o seu arco.

PUMA

Em termos de design, a nova bola apresenta painéis gráficos ousados em rosa, azul-petróleo, azul e roxo escuro que se estendem por uma base branca clean. Esse design é imediatamente reconhecível em campo e foi criado para se destacar durante os maiores jogos da Premier League.

A bola fará sua primeira aparição em campo durante os jogos de pré-temporada da Premier League antes da temporada 2026-27, com sua estreia oficial em competição na partida de abertura da Premier League.

A nova bola de jogo STELLAR NITRO já está disponível para compra online na PUMA.



