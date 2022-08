Fluminense x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal da Copa do Brasil

Partida acontece nesta quarta-feira (24), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (24), no Maracanã, a partir das 19h30 (de Brasília), pela semifinal da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, e do Amazon Prime, no streaming.

Embalado com a vitória sobre o Coritiba por 5 a 2, o Fluminense volta as atenções para o mata-mata da Copa do Brasil, com a promessa de casa cheia. Até o momento, mais de 50 mil ingressos foram vendidos.

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz trata como dúvida a presença de André, com sintomas gripais. Caso não esteja apto, o treinador tem à disposição para o setor os volantes Martinelli, Felipe Melo e Wellington.

Do outro lado, o Corinthians garantiu a classificação à semi com uma virada histórica sobre o Atlético-GO por 4 a 1, mas vem de derrota para o Fortaleza, pela última rodada do Brasileirão após Vítor Pereira poupar os seus principais jogadores.

Cantillo, com dores musculares nos últimos dias, treinou com o grupo durante a semana e pode aparecer entre os titulares.

Em 100 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 36 vitórias, contra 34 do Fluminense, além de 30 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Tricolor goleou o rival por 4 a 0.

A campanha do Fluminense na Copa do Brasil 2022

Fluminense 3 x 2 Vila Nova - 19 de abril de 2022

Vila Nova 0 x 2 Fluminense - 11 de maio de 2022

Fluminense 2 x 1 Cruzeiro - 23 de junho de 2022

Cruzeiro 0 x 3 Fluminense - 12 de julho de 2022

Fortaleza 0 x 1 Fluminense - 28 de julho de 2022

Fluminense 2 x 2 Fortaleza - 17 de agosto de 2022

A campanha do Corinthians na Copa do Brasil 2022

Portuguesa-RJ 1 x 1 Corinthians - 20 de abril de 2022

Corinthians 2 x 0 Portuguesa-RJ - 11 de maio de 2022

Corinthians 4 x 0 Santos - 22 de junho de 2022

Santos 1 x 0 Corinthians - 13 de julho de 2022

Atlético-GO 2 x 0 Corinthians - 27 de julho de 2022

Corinthians 4 x 1 Atlético-GO - 17 de agosto de 2022

Prováveis escalações

Possível escalação do FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Paulo Henrique Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano.

Possível escalação do CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera (Cantillo) e Renato Augusto; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Desfalques da partida

Fluminense:

David Braz, Luan Freitas e Alan: departamento médico.

Corinthians:

Rafael Ramos: transição física.

Raul Gustavo e Júnior Moraes e Roni: machucados.

Quando é?

JOGO Fluminense x Corinthians DATA Quarta-feira, 24 de agosto de 2022 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 19h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Fabricio Vilarinho da Silva (GO)

Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

VAR: Wagner Reway (PB)

Últimos resultados e próximos jogos

Fluminense

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x Fortaleza Copa do Brasil 17 de agosto de 2022 Fluminense 5 x 2 Coritiba Brasileirão 20 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Palmeiras Brasileirão 27 de agosto de 2022 19h (de Brasília) Athletico-PR x Fluminense Brasileirão 3 de setembro de 2022 19h (de Brasília)

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 4 x 1 Atlético-GO Copa do Brasil 18 de agosto de 2022 Fortaleza 1 x 0 Corinthians Brasileirão 21 de agosto de 2022

Próximas partidas